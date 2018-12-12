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Spor

(Görüntülü) Trabzonspor'da 4 isim salonda çalıştı

Tolga SAĞLAM  TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

12 Aralık 2018 20:29

Tolga SAĞLAM  TRABZON,(DHA)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenman dar alanda oyunla başladı. Ardından yapılan şut çalışması ve son bölümde çift kale maç yapıldı. Antrenmana salonda çalıştıkları belirtilen Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür katılmadı.
Bazı oyuncuların antrenmana 25 dakika önceden çıkmaları ise dikkat çekti. Ayrıca Futbol Şubesi 1461 Trabzon ve altyapı koordinatörü Haluk Şahin ile Futbol Şubesi 1461 Trabzon ve altyapı sorumlusu, stadyum koordinatörü Özer Bayraktar da antrenmanı izledi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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