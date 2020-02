(Görüntülü) Trabzonspor, yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON,(DHA) -

Trabzonspor Kulübü, forma kol sponsorluğu için anlaşmaya vardığı Interctiy ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Medical Park Stadyumu?nda Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, Trabzonsporlu futbolculardan Sosa, Onazi, Hosseini, Amiri, Olcay, Ibanez, Toure ve Nwakaeme\'nin yanı sıra bazı yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuşan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, sponsorlukların sporun vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da göz önüne aldığımızda bu sponsorluğun ne kadar önemli olduğu bir kez daha açık ve net olarak ortaya çıkıyor. Sponsorlar sporun vazgeçilmezidir, can damarıdır. Bugün ne yaparsak yapalım, mutlaka hem Trabzonspor Kulübü, hem futbol ailesi, hem de tüm ülke sporu olarak sponsorlarımızın vazgeçilmez, önemli bir parçası olduğu bilinen bir gerçek. Ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği süreçlerde bazı sponsorlukların ön kapıdan girdikleri gibi arka kapıdan çıktıklarını hep beraber biliyoruz, yaşadık ve gördük. Bu nedenle İntercity\'e göstermiş oldukları cesaret ve sempatiden dolayı teşekkür ediyorum dedi.

AĞAOĞLU SON 6 SENEDİR KULÜBÜN KASASINA NAKİT GİRMEDİĞİ İÇİN BU ANLAŞMA ÖNEMLİ

İmzalanan sponsorluk anlaşmasının 3 yıllık olduğunu söyleyen Ağaoğlu, Bu anlaşma kulübümüzü çok büyük bir finansal yükten kurtarıyor. Oyuncularımız Türkiye\'nin en elit sporcuları. Onları en iyi araçlara bindirmek, en iyi evlerde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda Türkiye\'de futbolda kalıplaşmış bir olgu var. Ne kadar para Sponsorluk yasasına ve amatör federasyonların işlevlerine baktığımızda bu sponsorlukların önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bugün bir aracın günlük kira maliyetinin ne kadar olduğunu biliyoruz. 28 futbolcumuz, idareci, antrenörümüz var. Nasıl bir mali yükle karşılaştığımızın o zaman açık bir şekilde farkına varmış oluruz. Nakit son 6 senedir Trabzonspor\'un kasasına girmeden gittiğine şahit olduğumuz için ben bir anlamda bu sponsorluklara daha fazla ehemmiyet veriyorum. Kulübümüzün 3 yıllık araç ihtiyacını karşılaşmış olacağız ifadelerini kullandı.

AK BU BİRLİKTELİĞİN UZUN YILLAR DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDERİM

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak ise Trabzonspor\'un güzide bir kulüp olduğunu kaydederek, şunları söyledi Trabzonspor\'un başarılarını ve özellikle de duruşunu gururla takip ediyoruz. Her şey sene sonu sıralamasına göre değerlendirilemez. Başarı kriteri her zaman şampiyonluk değildir. Her sene kimse de zaten şampiyon olamaz. Trabzonspor\'un bambaşka bir duruşu, taraftarı var. Büyük bir aile. Bizde çorbanın minik bir tuzu olarak Trabzonspor\'un operasyonuna girmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkemiz zor durumlardan geçiyor. İşletmeler bu durumlarda reklam, sponsorluk, destek gibi harcamaları kesiyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Hayatımızın devam etmesi lazım. Biz 32 yıldır yaptığımız işi bırakmadık, işimize devam ediyoruz. Ülkemiz zor günlerden geçiyor ama muhakkak bunu toparlayacaktır. Ülkemizin önü çok açık. Spor kulüplerine de kendi işimizle ilgili desteklerimize devam etmekteyiz. Trabzonspor\'a da bizimle çalışmayı kabul ettikleri için biz teşekkür ederiz. Umarım sportif başarılar da bu sene gelir. Sporcu arkadaşlarımız güzel sonuçlarla hepimizi sevindirir. Bu birlikteliğin sadece 3 yıl değil uzun yıllar devam etmesini temenni ederim. Camiaya hayırlı olsun.

İmza töreninin ardında hep birlikte araçların başına geçilirken, futbolcular araçlarla birlikte fotoğraf çektirdiler. Daha sonra başkan Ahmet Ağaoğlu ile Intercity yönetim kurulu başkanı Ali Vural Ak Trabzonspor\'un 2018-19 sezonuna ait siyah formasını imzalayarak kulübün müzesine hediye ettiler.

AĞAOĞLU NWAKAEME İLE ÖZEL KONUŞTU

Bu arada imza törenin ardından Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ile bir süre ayaküstü özel görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında yapılan görüşmenin ardından imza törenine katılanlar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.