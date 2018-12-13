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Spor

(Görüntülü) Trabzonspor taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

13 Aralık 2018 19:41

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Uzun bir aranın ardından tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanda sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Juraj Kucka da düz koşu yaparak çalışmalara başladı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

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