(Görüntülü) Trabzonspor, Slovenya'ya gitti

Trabzonspor Slovenya’ya gitti



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)





Trabzonspor, 2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında yurtdışında gerçekleştireceği kamp için Slovenya’ya hareket etti.



Bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla Trabzon’daki ilk etap çalışmalarını tamamlayan bordo mavililer, saat 17.30’da özel uçakla Slovanya’nın başkenti Ljubljana’ya hareket etti. Trabzonspor’un Slovenya kafilesinde Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan Artarslan, Burak Yılmaz, Cafer Tosun, Fabian Castillo, Filip Novak, Furkan Taş, Hugo Rodallega, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Jose Sosa, Juraj Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Yüksel Şişman olmak üzere toplam 26 futbolcu yer aldı. Takımın kampına gecikmeli katılan Jose Sosa ve Hugo Rodallega’nın neşeli görüntüleri de dikkat çekti. Dünya Kupası’nda Nijerya milli takımıyla mücadele eden Ogenyi Onazi ile Trabzon’daki kampa izinsiz olarak katılmayan Esteban Alvarado’nun ilerleyen günlerde Slovenya kampına katılmaları bekleniyor.



BAŞKAN AĞAOĞLU TAKIMI YOLCU ETTİ



Bu arada 26 futbolcunun yer aldığı kafileyi başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticiler havalimanından uğurladı. Başkan Ağaoğlu burada teknik direktör Ünal Karaman ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu.