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Spor

(Görüntülü) Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -  Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

08 Kasım 2018 21:46

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - 
Süper Lig\'in 12\'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Malatya\'ya geldi.
Erhaç Havalimanı\'na saat 16.00\'da inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle Hugo Rodallega\'ya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekilerek, üzerlerindeki Trabzonspor formalarına imza attırdı. Havalimanında bekleyen bazı taraftarlarda futbolcular ve teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çektirirken, bir taraftar ise Karaman\'a çiçek verdi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00\'de Yeni Malatya Stadı\'nda oynanacak.

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