(Görüntülü) Trabzonspor-Göztepe maçının ardından (4)

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Göztepe\'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman, mağlubiyeti hazmedemediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: \"Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. İç sahada oynadığımız maçlarda baskılı oyun ve bulduğumuz goller vardı. Rakipten 7\'ye 2, 5\'e 2 oyuncu üstünlüğümüz olduğu pozisyonlarda 2 gol yedik. Bizlere yakışmayacak goller yedik. Takım olmak kolay değil. Bazı zorlukları olabilir. Biz de eksiklerimizi gidermek anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk yarı ne kadar kötü oynamışsak ikinci yarıda baskılı, daha özverili Trabzonspor vardı. Bunun neticesinde pozisyonlar, bir gol bulduk, penaltı kaçırdık ama sonuçta kaybediyorsunuz. Son 4 müsabakanın ikisinde yüzde 62, ikisinde yüzde 66 top bizde kalmış, iki kat pas yaptık. Sonuç olarak kendimizi hesaba çekme noktasında olacağız. Biraz daha oyuncularımızın özveriyi hissederek yaşamaları içerisinde hesaba çekeceğimiz, durum söz konusu. Kaybettik, üzgünüz.\" \"AYAĞIMIZ YERE SAĞLAM BASMALI\" Karaman, kadroyu değiştirmesi konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin olarak ise \"Burak, geçen hafta ben hazırım dediği nokta içerisinde istişare yaptığımız oyuncuydu. İki hafta takımla ful çalışıyordu. Diğer haftayı da dikkate aldığımızda 2,5 hafta tam pozisyonunda çalışıyor. Rakibin savunmada etkili oyuncuları vardı. Hafife alınacak bir takım değil. Kapalı savunma kontrata çıkacak oyuncuları vardı, bizi iyi kilitlediler. Ligde her takım birbirini yenebilir. Herkes çok iyi takım kurmuş pozisyonda. Kendimizi kaf dağında görmemize gerek yok. Geçmişte büyük başarılar imza attık ama ayağımız yere basmalı\" dedi. \"ONUR CANIMIZ\" Karaman, Onur Recep Kıvrak\'ın maç sonunda yediği goldeki hatası ve bunda sonraki kararı teknik direktör Karaman\'ın vereceği yönündeki açıklamasına ilişkin olarak da konuştu. Tecrübeli teknik adam, \"Onur, bizim canımız. Ben oyuncumu sahaya çıkarıyorsam tepkiyi kendi üzerime alırım. Ben bundan çekinmem, sinmem, geriye de durmam. Onur bu takımın kaptanı fedakarlığını yapıyor. Onur, kendine yakışmayan gol yedi ama vurdurmayacaksın. İnsan olan yerde hata olur. Hata yaptığımızda kucaklamazsak yarın çok daha farklı tepkilerle karşılaşabiliriz. Basit hatalarda birbirimizden uzaklaşırsak hataya düşmüş oluruz\" ifadesini kullandı. \"MAĞLUBİYETİ HAZMEDEMİYORUM\" Mağlubiyeti hazmedemediğini söyleyen Karaman, \"Kanıma dokunuyor. Ben oyuncumun sahadan boynu bükük çıkması, taraftarın boynu bükük gitmesini istemiyorum ama futbol bu, rakibimizinki de can. Hiçbir kulüp hazırlıksız değil. Herkesin kendine ait futbolcu silahı var. Herkes bunu kullanıp üstünlük sağlama amacında\" diye konuştu. \"BURAK\'IN TOPU GÖRMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\" Karaman, Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla ilgili olarak, \"VAR sayesinde bir gol bulduk, bir iptal oldu. Ama burada şunu söyleyebilirim eline çarpma olsa bile Burak\'ın önünde sıçrayan oyuncu var, topu bile görme şansı yok. Koluna çarpma olarak değerlendirebilir. Sahanın mutlak hakimi hakemdir, karar geçerlidir. Tek başına makine onu, bunu yapsın değil, insanın da yorum katması gerekir. Burak\'ın önündeki rakipten dolayı topu görmediğini bile düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. BAYRAM BEKTAŞ: \"YÜREĞİM AĞZIMA GELDİ AMA SEVİNDİK\" Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Saha kenarında futbolcular kadar yorulduğum bir maç oldu. Zor maç olacağını biliyorduk. Kendi sahasında baskılı, coşkulu, taraftar desteğiyle oynayan bir Trabzonspor vardı. Oynadığı karşılaşmalarda çok erken skoru koparan bir Trabzonspor vardı. Buna karşılık ilk yarıda sahada ne yapmamız gerekiyorsa yaptık. Rakip yüklenirken dikine geçişlerle merkezdeki boş oyuncuları kullanarak Gassama\'nın kanadından iki gol bularak istediğimizi yaptık. Bunun sonucunda ilk yarı 2 gol atarak 2-0 devreyi kapattık. Bunun adına mutluyum. İkinci yarı herhalde 2-0\'ın rehavetine kapıldık. Rakibin skoru yakalamak adına sayısal olarak fazla oyuncu ile kalemizde gol araması bizi zor duruma düşürdü, daha kötü olabilirdi. Rakip üzerimize gelirken çok boşluklar verdi. Kazandığımız toplarda çok daha iyi değerlendirmeliydik. Dönen topları alamadık, zor onlar yaşadık. Yine de oyuncularımı kutluyorum.\" Bektaş, Yasin Öztekin\'in çok yorulduğunu, maçı koparan oyuncu olduğunu ve ayrıca her hafta performansını da yükselttiğini kaydederek, oyuncusunu tebrik etti. \"TRABZONSPOR ÜZÜLDÜ AMA BİZ MUTLU OLDUK Bektaş, bir basın mensubunun VAR sisteminde hakemlerin hakkaniyetli karar verip vermediğine yönelik sorusuna ilişkin olarak ise, \"VAR olmadan da ben hakemlerimizin maçları hakkaniyetle yönettiğine inanan bir insanım. Bilerek bir hakemin gördüğü halde o kararı vermeyeceğine inanmıyorum. Hakemlere inanmazsak futbola inanmanın bir anlamı yok. VAR uygulamasıyla eğer yanlış karar düzeltilecekse ilk başta ben sevinirim. Benim hakkımı yedirmeyeceğim düşünerek rakibin hakkını yedirmemek lazım. Dolayısıyla VAR\'ı her zaman desteklerim. Yanlış arar düzeltilecekse daha ne isteriz. Sadece ikinci sarı kartlar eğer oyuncuların atılmasına sebep olduysa ona da dikkat edilmeli. Bunun düzeltilmesini isterim. VAR\'ı destekliyorum. İlk defa yüreğim ağzıma geldi ama gol iptal olunca biz mutlu oluyoruz. Ne yapalım Trabzonspor üzüldü ama biz mutlu olduk\" ifadelerini kullandı.