(Görüntülü) Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Oynamamız gereken futbol bu"

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takım karşısında çok iyi bir skor aldıklarını belirterek, en hoşuna gidenin ise rakibin ilk 30 dakika içerisinde işini bitirmek olduğunu belirterek, \"Oynamamız gereken futbol bu\" dedi. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında çok iyi bir skor aldıklarını belirterek, \" İyi bir skor. Özellikle Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahamızda çok iyi bir skor elde ettik. İyi futbol oynadık. İkinci yarıda da oyunun tamamen hakimi bizdik. En güzeli de yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol ve onlardan elde ettiğimiz verim. Attıkları goller. Bizim scout ekibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi çok özenle seçildiler. Uzun araştırmalar neticesinde takıma dahil ettiğimiz oyuncular. Ekibimizi gerçekten çok iyi bir iş yaptı. Bunu herkes gördü. Yeni transferlerimizin bize toplam maliyetini söylersem herhalde güleceksiniz. 2.2 milyon Euro\'ya 4 oyuncu aldık. Birde 4 gol attık\" dedi. \"ÖZÜR DİLEMESİNİ BİLİRİZ\" Trabzonspor\'un skorboard ve sosyal medya hesabından \'Artık sarmıyor\' paylaşımına Galatasaray taraftarlarının sinirlenmesinin sorulması üzerine Ağaoğlu, \"Görmediğim için bir şey söyleyemem görmem lazım. Bizle alakalı bir durum varsa da özür dilemesini biliriz biz. Öyle bir sıkıntı olacağını da sanmıyorum\" diye konuştu. \"BURAK YILMAZ KONUSUNDA BANA ULAŞAN TEKLİF OLMADI\" Ağaoğlu, Burak Yılmaz\'ın transferine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: \"Ben daha önce söylemiştim. Burak Yılmaz\'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı. Kolay değildi. Çok farklı yollar denediler ama hiç bir tanesi olmadı. Baraj güzel kurulmuştu. Başkana kadar ulaşan teklif olmadı. Önemli olanda bu. Bana hiç bir resmi teklif gelmedi. Alt taraftan bir şeyler yapıldı. Onlarda bana gelmeden barajın engellediği teklifler oldu. Öyle teklif olmaz zaten. Her şeyin bir şekli ve şemalı, yordamı vardır.\" \"OYNAMAMIZ GEREKEN FUTBOL BU\" Her maçın kendileri için önemli olduğunu kaydeden Ağaoğlu, \"Her maç bizim için önemli. Ankaragücü maçında giden 2 puanımız var. Oyun gereği giden değil ama. Takımdaki hiç bir futbolcuyu diğerinden ayırmak mümkün değil. Sahada bizim 4 milyon Euro\'luk oyuncumuzda var. 300 bin Euro\'luk oyuncumuz da var. Bunların hepsi takım ruhuyla hareket ettiklerinde fotoğrafı gördünüz. Burada benim en hoşuma giden rakibi yakaladığınız an ilk 30 dakika içerisinde işini bitirmek. Oynamamız gereken futbol bu\" diyerek açıklamalarını tamamladı.