(Görüntülü) Trabzonspor, Alanya'ya gitti

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)





Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya’ya gitti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bugün saat 10.30’da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.30’da özel uçakla Alanya’ya hareket etti.



Trabzonspor’un Alanya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Zeki, Nwakaeme, Hüseyin, Toure, Mustafa, Novak, Ibanez, Batuhan, Kucka, Onazi, Ekuban, Yusuf, Amiri, Sosa, Abdulkadir Ömür, Olcay ve Rodallega olmak üzere toplam 21 oyuncu bulunurken, sakatlığı devam eden Kamil Ahmet ile Burak Yılmaz, Hosseini, Abdülkadir Parmak, Murat Cem ve Semih kafilede yer almadı.