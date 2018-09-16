T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Trabzonspor, Alanya'ya gitti

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)   Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya’ya gitti

16 Eylül 2018 18:40

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)


 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya’ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bugün saat 10.30’da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.30’da özel uçakla Alanya’ya hareket etti.

Trabzonspor’un Alanya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Zeki, Nwakaeme, Hüseyin, Toure, Mustafa, Novak, Ibanez, Batuhan, Kucka, Onazi, Ekuban, Yusuf, Amiri, Sosa, Abdulkadir Ömür, Olcay ve Rodallega olmak üzere toplam 21 oyuncu bulunurken, sakatlığı devam eden Kamil Ahmet ile Burak Yılmaz, Hosseini, Abdülkadir Parmak, Murat Cem ve Semih kafilede yer almadı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA   Trabzonspor Spor Toto Süper LiginAytemiz AlanyasporAlanyayaMehmet Ali Yılmaz TesislerindeKaramanTrabzonsporun AlanyaOnur Esteban Uğurcan Pereira Zeki Nwakaeme Hüseyin Toure Mustafa Novak Ibanez Batuhan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24