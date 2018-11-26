(Görüntülü) Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından 1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)





Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Fenerbahçe\'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman, farklı kazanabilecekleri maçtan bir puanla ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını, zaman zaman böyle sakarlıklar yaşadıklarını söyledi.



KARAMAN: “5-6 GOL ATABİLECEĞİMİZ MAÇTA BERABERE BİTEBİLECEK POZİSYONLAR VERDİK\"



Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



“Kazandığımız için mutluyum. Camiamıza hayırlı olsun. Ekranları başından dua ile bize destek olan, heyecanla bizi izleyen, Türkiye\'nin hatta Avrupa\'nın çeşitli yerlerinden gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncu kardeşlerime gösterdiği coşkudan ve maçın başından sonuna kadar bizim kültürümüze yakışan bir duruş gösterdikleri için onlara ayrıca teşekkür ediyorum\" dedi.



\"TÜRKİYE\'DE SONUÇSAL DEĞERLENDİRİLİYOR\"



Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan farklı mağlubiyetin ardından Fenerbahçe karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Karaman, şöyle devam etti:



\"Türkiye\'de maalesef düşünmenin üstesinden gelemediğimiz zamanlarda düşünmenin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Öyle bir farklılığımız var. İşin özünde sonuçsal değerlendiriyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti bizim için çok ağırdı ama onda da ters dönebilirdi. Düşünün ki bugünkü maçın bile berabere bitebilecek rakibe verdiğimiz öyle bir şans vardı. Zaman zaman böyle sakarlığımız oluyor. Kalemize gelen topların neredeyse tamamı gol oldu. Öyle bir müsabaka oynadık. Biz yakıştıramıyoruz. Bizim bir oyun kültürümüz olmalı ve bunun içerisinde de senin kültürünle paralellik arz eden bir yapı sergilemelisin. Bu bugünden yarına olabilecek bir hadise değil. İyi oyunculardan kurulan bir kadroyuz ama tek başına iyi oyuncu olması bir kadro oluşturmada yeterli olmayabiliyor. Zaman zaman farklı özellikler taşıyan oyuncularla bir bütün oluşturursunuz. Bizim farklılığımız yoktu. Yine aynı disiplinli çalıştık, analizimizi yaptık. Malatya maçında gol yapamadık. En azından goller yemeden önce en azından 3-0 biz öne geçip farklı şeyler konuşabilirdik. Ama eğer skoru konuşacaksanız onu konuşacak ben değilim. Onu konuşacak Türkiye\'de yeterince insan olduğu için onlarla skoru konuşabilirsiniz. Bizim kendimize ait bir bilgimiz var. Arkadaşlarımızla birlikte ekip halinde takımımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızda bu katkıyı onlara her türlü değeri kazandırma noktasında gayret gösteriyoruz. Bazıları almada zaman kaybetmiyor, bazıları zamana yayıyor. Biz de sabırla beraber bunu devam ettireceğiz. Biz yine kendi bilgimizle inandığımız doğrularla çalıştık. Sadece coşkuyla ortaya güzel şeyler çıktı.\"



\"HANGİ YOLCULUKTA OLDUĞUMUZU, NEREYE GİDECEĞİMİZİ BİLİYORUZ\"



Hangi yolculukta olduklarını iyi bildiklerini kaydeden Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



\"Biz istediğimiz sonuca alamasaydık \'bu kadar tecrübesiz çocukları neden böyle zorlu maçta sahaya sürdün\' denebilirdi. Milli takımda görev yaptığım dönemde bir İngiltere maçımızda 16 yaşındaki bir İngiliz oyuncu takım analizi içerisinde en çok konuşup, yer verdiğimiz oyuncuydu. Artık 20\'li yaşları aşmış oyunculara genç, tecrübesi diyerek farklı yorumlamamızın bir manası yok. Meyvenin olgunlaşma zamanı vardır. En uygun zamanı bulup tadı alacağınız zaman yemelisiniz. Abdülkadir ile Yusuf daha önceden Türk futboluna sunulmuştu. Uğurcan ile Hüseyin\'e de bu şansı verdik ve son derece iyi kullandılar. Onur da ilk geldiğinde bu yaşlarda bu takımın formasını almıştı ve o zamanlar onun için de \'milli takımın kalesini uzun yıllar koruyacak\' diye demiştim. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İnşallah Uğurcan uzun yıllar milli takımızın kalesini koruyacak ve kulübümüze hizmet edecek. Biz geldiğimiz andan ayrılacağımız ana kadar kendi tecrübelerimizi bize görev veren insanlarla paylaşıyoruz, paylayacağız. Pilot takımımız var. Altyapıdan kaliteli oyuncularımızı oraya aktaracağız. Allah nasip ederse 3 yıl içerisinde gururla Türk futboluna sunabileceğimiz pırlanta gibi gençler gelecek. Kaybettiğimiz maçlar var ama kaybedecek oyunu oynamadık. Hep oyunun güzelliği içerisinde olduk. Hiçbir zaman oyunu çirkinleştirme içerisinde olmadık. Bizim kendi karakterimizle özdeşleşecek oyuncu eksiklerimiz var. Biz gidinceye kadar kendi doğrularımızı ilgililere aktarmaya gayret göstereceğiz. Bunu alışkanlık haline getirip zamana yaydığınızda, yakın gelecekte yine kendi öz kaynaklarıyla birlikte Türk futboluna damga vuracak bir Trabzonspor oluşabilir. Bugünün de abartılmamasını rica ediyorum. Nasıl Galatasaray maçını kazandık ve ben telefonumu kapattıysam, bu çocuklara da telefonlarını değiştirtmeyin. Görev verdik, görevlerini yaptılar. Yapmasaydılar mı, bizi mahcup mu etseydiler, arkadaşlarına ihanet mi etseydiler? Çıktılar yeteneklerini aslanlar gibi kullandılar. Biz hangi yolculukta olduğumuzu ve nereye gideceğimizi biliyoruz.\"



\"KENDİ DOĞRULARIMIZI YAPMAYA GAYRET EDECEĞİZ\"



Kendi doğrularını yapmaya gayret edeceklerini ifade eden Karaman, bu konuda şunları söyledi:



Trabzonspor takımı zaman zaman tek santrafor oynayan takımlara karşı bile zorlanırken, Fenerbahçe çift forvetle oynadı ve etkili forvetleri var. Slimani ve Frey Türkiye şartları içerisinde asla yabana atılacak futbolcular değil. Ayew ile Valbuena\'yı da bunlara eklediğinizde hücum hattına \'harika\' diyebileceğiniz bir Fenerbahçe takımı var. Onların artıları bizim artımıza dönüştü. Hafta boyu çalıştığımızda Onazi\'yi savunma göbeğinin arasına çekmeye, Sosa ve Onazi ile oyun kurgulamaya, kanatlardan içeriye girmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hafta boyunca düşünüp çalıştığımız bir konuydu. Fenerbahçe belki bir hamle yaparak buna erken cevap verebilirdi ama onlar da kendi doğruları üzerine ısrarcı oldular. Bana göre izleyenin keyif alabileceği, futbolu çirkinleştirmeden coşkuyla futbol oynamaya çalışan iki takım vardı. Tabii ki güzel şeyler yaptığımızı ifade edebilirim. Her şeye rağmen sadece sol bekimizin tek başına 5-6 gol atabileceği bir müsabakada 90\'ncı dakikada berabere bitebilecek pozisyonlar verdik. Bu da bizim handikabımız. Çok az pozisyon verdiğimiz maçlarda bile canımızın acıyacağı goller yiyoruz. İki tane bizi yenen rakibin hocası \'hocam biz bu sezon oyun olarak hiç bir zaman böyle ezilmemiştik ama sizi yendik\' dedi. Futbol doğruları üzerine mi konuşacağız, doğrular üzerine ısrar mı edeceğiz, yoksa \'bu hocadan, oyuncudan olmaz\' onu mu konuşacağız? Israrlı bir şekilde kendi doğrularımızı yapmaya gayret edeceğiz. Bize yol gösterenlere \'başımızla beraber\' diyeceğiz, diğerleri de kendi doğruları içerisinde yaşamaya devam edebilirler. Onlar bizim doğrularımız değil.\"



\"TARAFTARIN YAŞAYACAĞI COŞKU BİZİ ÇOK FARKLI NOKTALARA ÇEKEBİLİR\"



Futbol oynamaya çalışan bir Trabzonspor\'un olduğunu anlatan Karaman, \"Bence birçok insanın görmediğini bu sezon bizim tribünler gördü. Futbol oynamaya çalışan bir takım var. Bu çocuklar yalnız kalmayı hak etmiyordu. Bugün onun nişanını taktılar. Başkan gidebilir, yönetim değişebilir, bizler gidebiliriz. Değişmeyen bir gerçek var ki inanmış bir Trabzonspor\'u desteklemeye gelen taraftar gurubu vardı. Onların yaşayacağı bu coşku bizi çok farklı noktalara çekebilir. Olmazlardan ziyade takımlarını desteklesinler. Takım taraftarı olduklarını hissetsinler, bu coşkuyu yaşansınlar. İnşallah zamanla çok çok daha coşkularda buluşacağız\" diyerek açıklamalarını tamamladı.



KOEMAN: “BİR MAÇ ÇIKARMADIK AMA ŞANS YANIMIZDA OLSAYDI PUAN ALABİLİRDİK\"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Maçın ilk yarısında küçük bir sorun yaşadık. Trabzonspor\'un kendi yer alanımızda futbol oynamasına izin verdik. Bizim yer alanımıza geldiklerinde onlara daha çok baskı yapmalıydık. Rakibimizin saha içerisinde daha dinç olduğunu gördük. Tabi bunu bahane olarak kullanmıyorum. Maçın ilk yarısında top daha çok onlarda kaldı. Penaltı oldu, Harun bunu muhteşem bir şekilde kurtarmayı başardı. İlk yarıda çok iyi değildik ama buna rağmen 2-3 pozisyon ürettik. Çok top kaybı yaşadık ve buda bizim için sorunlar oluşmasına neden oldu. Maçın ikinci yarısında 1-0, 2-0\'dan sonra maçı bitirebilecek pozisyonlar buldu ama olmadı. Bizim gole ve maça inancımız devam etti. Maçın sonlarına doğru 2-1\'i yakaladık. Hatta maçın sonlarında bana göre 2-2 olmalıydı. İyi bir maç çıkarmadık ama buna rağmen oyuncularımız inancını son ana kadar korudu. Biraz şans yanımızda olsaydı puan almış olacaktık. Ama normal şartlarda Trabzonspor ikinci yarıda maçı bitirmeliydi.\"



\"İYİ BİR SIRADA DEĞİLİZ\"



Ligde iyi bir sırada olmadıklarını ifade eden Koeman, \"Futbolu galibiyet için oynarsınız. Fenerbahçede\'yseniz kesinlikle galibiyet için oynarsınız. Aslında geçtiğimiz haftalarda iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bugün kaybettik. Ligdeki sıralamamızı biliyoruz, iyi bir sırada değiliz. Böyle bir sıralama söz konusuyken maçları kaybederseniz tabii ki sorun yaşıyorsunuz. Ama bu durumdan çıkabilmek için çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz\" ifadelerini kullandı.



Koeman, takımda gelecek haftalarda farklı oyuncuların da süre alabileceğini kaydetti.