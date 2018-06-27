(Görüntülü) Trabzon'da her okula bir sokak köpeği

Aleyna BAYRAM/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’da Milli Eğitim, Belediye ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliği ile hazırlanan \'Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesiyle her okula bir kulübe ve sokak köpeği verilmeye başlandı. Bakımı okullar tarafından yapılacak köpekleri besleyecek öğrenciler, bu sayede sokak hayvanlarının bakımı ve sevgisi konusunda eğitilecek.



Ortahisar ilçesinde, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRAHAYKO, ortaklaşa \'Ortahisar Sevgi Aşısı\' projesi geliştirdi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilmesi planlanan proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Projenin ilk uygulaması yaz döneminde de eğitim veren Bahçeşehir Koleji’nde başladı. Okula, barınağa terk edilmiş Golden cinsi bir köpek ve kulübe verildi. Bes ad verilen ve bakımı okul tarafından yapılacak köpeğe ilgi gösteren çocuklar, beslemek için sıraya girdi.



Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, tüm canlılara uygulanan şiddetin karşısında olduklarını söyledi. Dünya genelinde kadına, çocuğa ve hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarında artış yaşandığını söyleyen Kurban, \"Bu durumun önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmaları önemli. Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda öğrenilmesi gerekiyor. Projeyle barınaktan aldığımız sakin, uyumlu ve çocuklarla anlaşabilen köpeklerimizi okullara teslim ediyoruz. Hayvanlara yuva bulmayı ve çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuk kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman, ilerdeki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyorlar\" dedi.



Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü Müdürü Cihangir Üreyener de hayvanları seven insanların merhamet duygularının geliştiğini belirterek, \"Çocuklarımız okula kayıtlı oldukları günden beri hayvan sevgilerini sürekli dile getiriyorlardı. Derneğimizle iletişime geçtik ve bir köpeğin bakımını üstlendik. Çocuklarımızın da çok fazla hoşuna gitti. Onlara böyle bir sürpriz yapmak istedik. Çok memnunuz. Öğrencilerimiz bize teşekkür etti, çok duygulandık\" diye konuştu.