(Görüntülü) Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı (2)

KAMYONLAR KURTARILDI Trabzon\'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusunda çöken dolgu toprağına saplanan ve sürüklendikleri kıyıda asılı kalan 3 kamyon, yapılan çalışma ile kurtarıldı. Kamyon şoförlerinden Muammer Salih, dikkatsizlik sonucu böyle bir olayın meydana geldiğini belirterek, \"Bu durum döküm sahalarının genel sorunu. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha önce başımıza böyle bir olay geldi, sürekli geliyor. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Sürekli böyle olaylarla karşılaşıyoruz\" dedi. Şoförlerden Ahmet Güner de \"Hafriyat kesildi ,biz de aşağı indik. Şu anda aracım çıktığı için mutluyum. Araçlarda ufak tefek sorunlar var. Ben aracın içerisindeydim. Biraz panik yaptım ve korktum. Daha önce böyle bir şey yaşamadım\" diye konuştu. Sinan Şahin ise \"Biz döküm yapmak için yanaştık, toprak, alttan deniz ıslattığı için çamura döndü. Arabanın yükünü çekemeyince alttan heyelan gibi kamyonlarla birlikte denizi bulduk. Düşerken kamyondan aşağı indik, bıraktık kamyonu gitsin gidebildiği kadar, ilk önce kendi canımızı sağlama aldık. Malımızı da kurtardık, şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. Kamyoncunun kaderi bu\" ifadelerini kullandı.