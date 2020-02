(Görüntülü) Trabzon'da 8 kilometrelik bisiklet yolu açıldı

Uğur AYDIN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde yapımı tamamlanan 8 kilometrelik bisiklet yolu, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bisiklet yolunun her iki kısmına bisiklet terminalleri kurduklarını belirterek, \"Uluslararası ölçeklerde yapılmış olan bisiklet yolunda 60 adet bisikletimiz her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır\" dedi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşirli sahilinde, 4 kilometre gidiş 4 kilometre dönüş olmak üzere yapımı tamamlanan 8 kilometrelik bisiklet yolu için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. \'60 BİSİKLETİMİZ VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE\' Açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptıkları hizmetlerle kenti güzelleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, \"Burada bisiklet yolumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sağlıklı yaşam için yürüyüş yolunu kullandıkları gibi 4 kilometre doğuya, 4 kilometre batıya olmak üzere toplam 8 kilometre uzunluktaki uluslar arası ölçeklerde yapılmış olan bu bisiklet yolunu kullanma alışkanlıklarını edinmeleridir. Burada 60 adet bisikletimiz de her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Yine bisiklet yolunun tam orta kısmında \'vitamin deposu\' diye adlandırdığımız alanımız var. Bisiklet kullanan, yürüyüş yapan hemşerilerimiz buradan doğal meyve suyu temin edebilecek. Her yönüyle halkımıza en güzel hizmeti sunacak yeni bisiklet yolu Trabzon\'umuza hayırlı olsun\" dedi.