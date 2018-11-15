T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Trabzon'da 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde ilkokul ve ortaokulda okuyan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

15 Kasım 2018 18:40

Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Vakfıkebir ilçesinde ilkokul ve ortaokulda okuyan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Çavuşlu Mahallesi\'ndeki Çavuşlu İlk ve Orta Okulu\'nda meydana geldi. Okuldaki öğrencilerin bazıları, öğle saatlerinde özel şirket tarafından getirilen yemeklerden yedikten sonra, öğretmenlerine mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine 25 öğrenci, okul idaresine ait özel araç ve ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatırken, bahse konu yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı. Okulda öğrenim gören diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selçuk BAŞARVAKFIKEBİR Trabzon DHATRABZON VakfıkebirOlayMahallesiOrta OkuluOkuldakiDevlet HastanesiMilli Eğitim MüdürlüğüOkulda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24