(Görüntülü) Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) KAMUOYUNDA \'Tosuncuk\' olarak tanınan Çiftlik Bank\'ın kurucusu Mehmet Aydın\'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. DHA, Aydın\'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaştı. \'RAPÇİ CEO\' ARKADAŞLARINA ŞARKI SÖYLEMİŞ \'Tosuncuk\' olarak tanınan Mehmet Aydın\'ın ilk görüntüleri yaklaşık bir yıl önce, \'Çiftlikbank\'ın o dönem Bursa\'da bulunan genel müdürlüğünde kaydedildi. Görüntülerde, Çiftlikbank\'tan önce bulaşıkçı olarak çalıştığı ve rap müziğe ilgisinin olduğu ortaya çıkan Mehmet Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor. \'DAMAT TOSUNCUK\' KIZ EVİNE BÖYLE GİTMİŞ Görüntülerin devamı Mehmet Aydın\'ın evlendiği güne ait. Klasik bir gelin arabası tercih eden çiftin düğün konvoyunda kaydedilen görüntülerde Mehmet Aydın, kız evinin önünde görülüyor. Aydın\'ın davulcuya bahşiş verdiği anlar da görüntüler de yer alıyor. GELİNE DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK 1 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL ALMIŞ Bir diğer görüntüde, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki son model bir lüks otomobilin şoför koltuğundaki acemi sürücü ise, çiçeği burnunda gelin Sıla Aydın. Sıla Aydın düğün hediyesine binerek Bursa trafiğinde ilerliyor. AYDIN\'IN BUZAĞI SEVGİSİ Ortaya çıkarılan fotoğraf karelerinde ise gösterişli açılışlarla Türkiye\'nin en büyük süt ve süt ürünleri tesisleri olacağını vadettiği çiftliklerin birinde buzağıları seven \'Tosuncuk\' oldukça keyifli. Mehmet ve Sıla Aydın çiftinin, popüler bir sosyal medya uygulaması kullanarak kaydettikleri görüntülerde tavşan olarak poz vermeleri, dil çıkararak eğlendikleri görülüyor. \'TOSUN FİRARDA\' FİLMİNİN OYUNCUSU HUNHARCA GÜLEN ADAM DA ÇİFTLİKBANK\'ÇI ÇIKTI Son görüntüde ise, TV\'de yayınlanan bir şov programında attığı kahkaha ile gündem olan ve daha sonra çok kez TV programlarına konuk olarak katılan, \'Hunharca Gülen Adam\' lakaplı Yaşar Şengül yer alıyor. Çiftlikbank mağduriyetinin bir daha yaşanmaması için çekildiği söylenen \'Çiftlikbank: Tosun Firarda\' filminin oyuncu kadrosunda yer alan Şengül\'ün, yaklaşık bir yıl önce kaydedip Mehmet Aydın\'a gönderdiği öğrenilen görüntülerde, internetten para kazanmak isteyen herkesi Çiftlikbank\'a davet etmesi dikkat çekiyor. Şengül, görüntüleri o meşhur kahkahasıyla sonlandırıyor.