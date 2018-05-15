T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Torpidoda çıkan yangın lüks aracı böyle kül etti

Otobanda seyreden lüks araçta çıkan yangın kısa sürede büyüdü

15 Mayıs 2018 13:33

Otobanda seyreden lüks araçta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Emniyet şeridine çekilen araç alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre olay Bolu Gerede mevki, İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken torpido bölümünden bir anda çıkan kıvılcımlar kısa sürede BMW marka lüks aracı içinde yangına neden oldu. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ve emniyet yetkililerine haber verdi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi. Yanan aracın yanından geçen araçlar BOLU (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OtobandaEmniyetEdinilenBolu GeredeBMWSürücüYaşananYananBOLU DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24