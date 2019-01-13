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Spor

(Görüntülü) Torbalı'da hakeme tekme ve yumruklarla saldırdılar

İbrahim DANIŞ / TORBALI, (DHA)   İZMİR 1

13 Ocak 2019 19:14

İbrahim DANIŞ / TORBALI, (DHA)


 

İZMİR 1. Amatör Lig 10. Grup\'ta oynanan Ayrancılar Gençlikspor - MESEV Gençlik ve Spor müsabakasına saha olayları damga vurdu.

Torbalı Yedi Eylül İlçe Stadı\'nda saat 12.00\'de başlayan karşılaşmada maçın orta hakemi Fatih Tokail, Ayrancılar Gençliksporlu teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar tarafından darp edildi. 1-1 berabere devam eden karşılaşmada hakemin verdiği karara tepki gösteren ve tribüne yollanan Ayrancılar Gençlikspor Teknik Direktörü Burak Atasoy, pozisyonun devamında kullanılan frikiğin golle sonuçlanmasıyla sahaya atladı. Ayrancılar\'ın yediği golden sonra oyunu bitiren hakem Tokail\'e doğru koşan Atasoy\'dan önce futbolcular hakeme saldırmaya başladı. 

Sahanın içi karışırken, bu kez taraftarlar tribünlerden atlayıp hakem Fatih Tokail\'e saldırmaya çalıştı. Tekme ve yumruklarla darp edilen Tokail kendini soyunma odasına zor attı. Yardımcı hakemler Berkan Şen ve Abdurahim Akça\'ya da fiziki saldırı gerçekleşirken, polis olaylara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olaylar sonucunda çok sayıda kişinin göz altına alındığı öğrenildi. Yeni şiddete maruz kalan MESEV Gençlik Sporlu futbolcular ve hakem Fatih Tokail, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayette bulundu. 

Öte yandan taraftarlar, çekim yapan DHA muhabirine de saldırı gerçekleştirdi.

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