(Görüntülü) Topkapı Sarayı'nda müthiş gösteri

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye\'nin başarılı genç sporcularından Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez yeteneklerini Topkapı Sarayı\'nın büyülü atmosferi eşliğinde sergiledi. Aerobik cimnastik dalında dünya ve Avrupa şampiyonu unvanını alan Red Bull sporcusu Onbaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye\'nin Çin Büyükelçiliği tarafından desteklenen bir tanıtım projesinde kameralar karşısına geçti. Ayşe Begüm Onbaşı, senaryo gereği kapanış saatini kaçırdığı Topkapı Sarayı\'ndan güvenlik lazerlerini cimnastik becerilerini kullanarak aşmaya çalıştı. Projeye göre Çinli bir arkadaşına Topkapı Sarayı\'nı gezdiren Ayşe Begüm Onbaşı, sarayın ihtişamına kapılıp çantasını salonların birinde unuttu. Arkadaşı müzeden ayrılırken çantasını almak için saraya dönen Onbaşı, kapanış saatiyle ilgili uyarıları da duymadı. Genç sporcu, tam çantasını aldığında devreye güvenlik lazerleri devreye girdi. Ayşe Begüm Onbaşı\'nın alarmları çaldırmadan saraydan çıkmasının tek yolu, olağanüstü cimnastik yeteneklerini kullanması oldu. Bir tanıtım filmi için uzun yıllar sonra kapılarını ilk kez açan Topkapı Sarayı\'nda gerçekleştirilen bu proje, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca izleyiciye ulaşacak. \"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM\" Topkapı Sarayı\'nın benzersiz mimarisi ve atmosferinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ayşe Begüm Onbaşı ise çekimler sırasında çok keyif aldığını söyledi. Dünya şampiyonu sporcu, \"Mükemmel bir tecrübeydi. Bu harika ortamda böyle bir gösteri yapmanın verdiği keyfi kelimelerle anlatamam. Her gün düzenli gerçekleştirdiğin sporu böyle bir mekanda yapmak çok etkileyiciydi. Hayatım boyunca unutamayacağım\" açıklamasını yaptı.