(Görüntülü) Tokmacık Çaltı Projesi hayata geçti

Nurettin ARKAN- ISPARTA, (DHA) Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1994 yılında başlatılan ve 50 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Isparta Yalvaç Tokmacık Çaltı Pompaj Sulaması Projesi 24 yıl sonra hizmete girdi. Isparta Yalvaç Tokmacık Çaltı Pompaj sulamasında kanallara su verme işlemi gerçekleştirildi. 1994 yılında ilk ihalesi yapılan ve uzun yıllar inşaat süreci devam eden 50 bin 250 dekarlık mümbit tarım arazisin sulanmasının planlandığı Tokmacık Çaltı Pompaj Sulaması projesinde sulama sezonun açılmasıyla birlikte ana kanallara su verilmeye başlandı. Yalvaç\'ın güneybatısında Tokmacık, Hüyüklü beldeleriyle Akçaşar, Kurusarı, Eğirler köyleri, Gelendost Çaltı, Köke ve Akdağ köylerinin 50 bin 250 dekar arazisinin sulanmasının amaçlandığı proje kapsamında 67 kilometre ana kanal, 1036 metre tünel, 9 bin 853 metre drenaj ve isale kanalı, 152 bin 762 metre borulu şebeke, 40 kilometre işletme bakım yolu, son teknolojiyle donatılan 3 pompa istasyonu binalarının yapımları tamamlandı. DSİ 18\'inci Bölge Müdürü Mahmut Berber, Bölge Müdür Yardımcısı Recep Alan ve DSİ teknik heyetiyle Yalvaç Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız ve sulamadan faydalanacak köy muhtarlarının katılımıyla pompa binaları ve sulama kanallarında inceleme yapılarak ana kanala su verme işlemleri yapıldı. DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber, Uzun yıllardır hasretle beklenen bu projenin tamamlanarak hizmet verir duruma gelmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Bölgede kuru tarımla geçinen çiftçilerimiz gelen suyla birlikte başta meyvecilik olmak üzere daha yüksek gelir getirici tarıma yönelmiş olduklarını gözlemliyoruz. Böylelikle başta bölge halkımız olmak üzere milli ekonomiye ciddi faydalar sağlayacak önemli bir projemizdir dedi. Projeyle milli ekonomiye ve bölge halkına yıllık 76 milyon lira gelir hedefleniyor.