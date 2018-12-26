(Görüntülü) Tokat'ta sokak hayvanları için parklara yem bırakıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Belediyesi, yağan kar ve soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, kentin pek çok noktasına kedi ve köpekler için mama ile yem bıraktı. Geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki parklarda bulunan barınaklara kedi ve köpek maması ile yem bıraktı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da ekipler ile birlikte parkları dolaştı. Her mevsimin kendine göre güzellikleri olduğunu belirten Başkan Eroğlu, \"Sabah saat 05.00\'den itibaren ekiplerimizin, kar ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Hiçbir problem yaşamadan kar ile mücadelemizi yürütüyoruz. Bunun yanında hayvanlarımızı da düşünmemiz lazım. Tokatımızın bir çok noktasına, ekiplerimiz kuşlar, köpekler ve kedilerimizin, bu havada aç kalmaması için yem, mama ve su yerleştiriyor. Çünkü onlar bizlere Allah\'ın emanetleri\" dedi. Başkan Eroğlu, parkta bulunan çocuklarla ise kartopu oynadı.