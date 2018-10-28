(Görüntülü) Tokat'ta off-road heyecanı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT\'ta düzenlenen Off-Road Şenliğinde arazi araçlarıyla yapılan yarışlar nefesleri kesti. Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road Şenliği, Topçam Mahallesi\'nde yapıldı. Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden gelen 30 off-road aracının katıldığı turnuvada, sürücülen yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile yarıştı. Parkurdaki yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışçıların çamur, rampa ve cehennem çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. Bir araç yan yatarken, parkurlarda kalan araçlar halat yardımıyla çıkartıldı. Off-road Şenliğini Tokat\'ta ilk kez yaptıklarını ifade eden Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, \"Kulüp olarak bir çok illerde yarışmalara katıldık. Bir çok yarışmada derece yaptık. Bu yıl Tokat\'ta bizde bir ilki düşündük. Tokat Belediyemize müraacat ettik. Alan ve alanın yapımı hakkında bizlere yardımcı oldular. Yarış alanımız 17 kapılık bir engelleden oluşuyor. Toplam 30 aracımız yarışacak. ES1, ES2, ES3 katgorilerinde yarış olacak. Her araç tek başına ve saniye bazında yarışacak\" dedi.