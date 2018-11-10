(Görüntülü) Tokat'ta Mustafa Kemal Atatürk özlemle anıldı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL TOKAT, (DHA) Tokat\'ta, 10 Kasım Atatürk\'ü anma programı kapsamında, Atatürk Anıtı\'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 80\'nci yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı\'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Ozan Balcı, 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende anıta sırasıyla Tokat Valiliği, Tokat Garnizon Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından saat 09.05\'te, çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına 100 metre uzaklıkta bulunan inşaatın 5\'nci katında çalışan işçiler de siren sesi ile işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.