(Görüntülü) Tokat'ta hurdalık yangını

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT Organize Sanayi Bölgesi\'nin (OSB) karşısında bulunan hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, gece saatlerinde, Tokat- Turhal yolu üzerinde bulunan OSB karşısındaki şirkete ait hurdalıkta çıktı. Hurdalıktan yükselen alevleri görenler, itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.



