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(Görüntülü) Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı, il genelinde okullar tatil edildi

26 Aralık 2018 13:11

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- TOKAT\'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı, il genelinde okullar tatil edildi. Tokat\'ta gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabah kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı ile Tokat-Sivas karayolunda ulaşım aksadı. Sivas\'a gidişi yönünde Geyras mevkiinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri otomobil, kamyon, otobüs ve TIR\'ları durdurarak, zincir taktırdı. Zinciri olmayan araçların ise geçişlerine izin verilmedi. Bölgede Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı. Yoğun kar yağışı nedeni ile il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

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