(Görüntülü) Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kentte, Cumhuriyet\'in 95\'inci yıl dönümü kutlamaları Vali Ömer Toraman\'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Program, Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Törene katılan vatandaşlara Vali Ömer Toraman ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Vali Toraman, 48\'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tören aracıyla alanda halkı selamladı. \'CUMHURİYET VATANDAŞLAR ARASINDA EŞİTLİĞİ SAĞLADI\' Törende konuşan Vali Toraman, \'\'Milletimizin bağımsızlık savaşını kazanmasının ardından, O günün milli ve milletlerarası şartlarında olabilecek ve uygulanabilecek devlet yönetim tarzı, Cumhuriyet olarak kabul ve tespit edilmiştir. Cumhuriyet rejimi, bir vatandaşlık bilinci oluşturmuş, vatandaşlar arasında eşitliği sağlayarak, herkese ülke yönetimine katılma ve ülkenin geleceğini belirleme hakkını vermiştir. Cumhuriyet\'in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde Türkiye, eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu sayede dünya devletleri arasında hak ettiği saygın yerini almıştır\" dedi. Kutlamalarda kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Ömer Toraman tarafından ödülleri verildi. Şiir okunması ve halk oyunları gösterisi ile devam eden program tören geçişiyle son buldu.