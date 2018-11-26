(Görüntülü) TOFAŞ - Fenerbahçe maçının ardından

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 8\'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TOFAŞ\'ı 74-69 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında her iki takımın başantrenörü maç sonu düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.



ORHUN ENE: \"FENERBAHÇE İYİ OYNADI\"



TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe\'yi aldığı galibiyetten ötürü kutlayarak, \"Kısıtlı bir kadroyla mücadele ediyoruz. Ancak elbette bu bir mazeret değil. Maçı kazanma arzusuyla sahaya çıktık. Fenerbahçe iyi oynadı, hak etti ve kazandı. Fenerbahçe kupayı kazanan şampiyon olmuş bir takım. Bizlerde onları küçük muharebelerle yenmeye çalışan bir takımız. Daha iyi basketbol oynamamızı arzu ederdim. Top oyuncularının elinde çok kaldı ve bunun sonucunda da fizik olarak enerjimizin dibinde olduğumuz için mücadele edemedik. Enerji ve kazanma arzusu olarak oyuncularım maç boyunca pes etmedi. 20 sayıdan dönüp oyuna ortak olduk. Müthiş bir enerji ortaya koydular. Karşımızda tecrübeli ve basketbolu iyi oynayan bir takım vardı. Bunu iyi kullanarak maçı kazandılar\" dedi.



BERKAN DURMAZ: \"GÜZEL BİR BASKETBOL İZLETTİK\"



Maçı 17 sayı ile tamamlayan genç oyuncu Berkan Durmaz ise, \"Fenerbahçe\'yi tebrik ediyorum. Fenerbahçe gibi Avrupa\'nın en büyük takımlarından birisine karşı bu kadar fark açıldığında toparlaması zor oluyor. Genel anlamda seyircilere güzel bir basketbol izlettiğimizi düşünüyorum. Özellikle Bursa seyircisinin böyle basketbol izlemeye ihtiyacı var\" diye konuştu. A Milli Takım için de görüşlerini belirten Berkan, \"A Milli Takım çok büyük bir gurur, şehir için de çok büyük bir gurur. Orası inanılmaz bir yer. 12 Dev Adam olarak çıkıyorsunuz\" ifadelerini kullandı.



ZELJKO OBRADOVIC: \"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK\"



Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise, ağır ve zorlu maç tempolarının olduğu bir haftayı geride bıraktıklarına işaret ederek, \"Son 7 günde 4 maç oynadık. Bu yüzden oyuncularımın maç boyunca gösterdiği reaksiyondan memnunum. Çok önemli bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. 40 dakika boyunca bizden istenen seviyede oynamasak bile zorlu maçta programından dolayı sakatlarımız vardı. Bu etkendi. Bu maçta rotasyon yapmak zordu. Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum destekleri için. TOFAŞ da seyircisiyle çok güzel bir atmosfer yakaladı. Onları da tebrik ediyorum sonuna kadar mücadele edip, asla pes etmediler. 21 sayıdan geriden gelip oyuna ortak olmayı bile başardılar\" açıklamasında bulundu.



JOFFREY LAUVERGNE: \"TOFAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM\"



Karşılaşmayı 20 sayıyla tamamlayan ve galibiyette pay sahibi olan Joffrey Lauvergne de maçın çok zor geçtiğini belirterek, \"21 sayı avantajdayken inanılmaz motive olup ateşlendiler ve maçı başa baş hale getirdiler. Orada gerçekten zorlanmaya başladık. TOFAŞ çok iyi bir takım. Şu ana kadar Anadolu Efes dışında oynadığımız en iyi Türk takımı diyebilirim\" şeklinde konuştu.