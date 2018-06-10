(Görüntülü) TOFAŞ - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

Gürkan DURAL - BURSA,(DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş\'u evinde 91-88 yenerek durumu 2-1\'e getirdi. Karşılaşmanın ardından her iki başantrenör de mücadeleyi değerlendirdi. ORHUN ENE: \"GÜZEL BİR MAÇ SONU OYNADIK\" TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, \"Kazandıkça yaşamaya devam edeceğiz. Tahminde bulunacak bir durum yok, biz enerjimizi bulacağız, her maça da kazanmak için çıkacağız o birlikteliği sahada gösterdiğimiz sürece de serinin içinde kalacağız. Oyuncularımızın göstermiş olduğu karakter önemli, çok karakterli oyunculardan kuruluyuz. Oyunun sonunu da oyuncularımızın karakterinin yanı sıra akıllı oynayarak kazandık. Topu iyi paylaştık, güzel bir maç sonu oynadık\" dedi. Fenerbahçe Doğuş\'un Avrupa\'nın en iyi takımı olduğunun altını çizen Orhun Ene, \"Fenerbahçe Doğuş oynadığı basketbolla, kulüp organizasyonuyla çok üst düzey bir takım ve çok iyi de basketbol oynuyorlar. Bizler rakip olarak onlara saygı duyuyoruz, onların 3-4 senede yaptığı şeylerin basketbol adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sene kendi takımımın da hakkını vermem lazım, bugüne kadar bu imkanlarda ortaya konmuş en büyük mücadeleyi verdi. Burada belki şampiyon olamayacağız ama bence göstermiş olduğumuz mücadele ve karakter şampiyonluk kadar değerli\" diye konuştu. Son olarak Orhun Ene, taraftarın da inanılmaz olduğunu belirterek Bursalı basketbolseverlere teşekkür etti. ZELJKO OBRADOVIC: \"TOFAŞ HAK ETTİ\" Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ise \"TOFAŞ’ı tebrik ediyorum galibiyet için, çok zor bir maçtı, iki takımın da kazanma şansı vardı. İki taraf için de çok duygusaldı ve iki taraf da çok fazla hata yaptı. Momentum bizdeyken, maçı iyi bir şekilde bitirme şansımız varken, 8 sayı öndeyken çok kötü bir reaksiyon gösterdik. Kesinlikle TOFAŞ’ın bu maçı kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. İlk saniyeden itibaren çok iyi oynadılar, sonuna kadar savaştılar. Bu momentum anında bile kazanacaklarına inandılar. 2-1 oldu, kuralı biliyoruz. 2 galibiyete ihtiyacımız var. Hem TOFAŞ’ın hem Fenerbahçe’nin taraftarlarına teşekkür ediyorum, çok güzel bir atmosfer yarattılar\" ifadelerini kullandı.