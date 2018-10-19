(Görüntülü) Tiyatro sanatçısı Yaman Tüzcet son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Müjdat Gezen, “Savaş Dinçer, ben Yaman hiç ayrılmazdık. Savaş gitti, arkadan Yaman gitti. Biz de sıramızı bekliyoruz\" Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyuncusu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet son yolculuğuna uğurlandı. Avustralya\'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Tüzcet\'in cenaze töreni Levent\'teki Afet Yolal Camii\'nde öğle namazının ardından düzenlendi. Cenazede Tüzcet\'in eşi Günnur Tüzcet taziyeleri kabul etti. Cenazeye sanatçılar Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Ferdi Akanur, Mendere Samancılar, Tüzcet\'in yakınları, sanatçılar ve sevenleri katıldı. “İSMİNİ YAŞATMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM\" Tüzcet\'in eşin Günnur Tüzcet, cenaze namazı “Dünyada gördüğüm en özel insanlardan biri, müthiş üretken bir insan, sürekli bir şeyler yapan birisi. Son günlerinde bile kitabını bitirme hevesiyle hastanede notlar almaya çalışıyordu. Çoğunu bitirdi, inşallah kalanı da ben bitireceğim. Seneye de kitap haline getireceğim. İsmini yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Bana miras. Burada rahatsızlandı, bir sırt ağrısı vardı. Doktora gitti. Teşhis koyamamışlar. Fizyoterapiye göndermişler. O da ikna olmadı. Sidney\'de ben götürdüm doktora, orada teşhis koydular\" dedi. “BİZ DE SIRAMIZI BEKLİYORUZ\" Sanatçı Müjdat Gezen ise, “Savaş Dinçer, ben Yaman hiç ayrılmazdık. Savaş gitti, arkadan Yaman gitti. Biz de sıramızı bekliyoruz. Hayat böyle bir şey. Söylenecek fazla bir şey yok, çok sevmiştim onu, nur içinde yatsın\" diye konuştu. Tüzcet, Kozlu\'daki aile mezarlığına defnedildi.