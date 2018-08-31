(Görüntülü) 'Titrek Ayhan'ı tiki ele verdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da polis, çocukları kandırarak bisikletlerini çalan, \'Titrek Ayhan\' lakaplı Ayhan Güldü\'yü (53) tikinden tespit edip, yakaladı. Ayhan Güldü, iddiaya göre, 28 Temmuz günü Yüreğir ilçesinde, bisikletiyle ekmek almaya giden A.M.A.\'yı (13) durdurdu. Küçük çocuğa \"Senin baban benim arkadaşım. Senin kuşları çok sevdiğini söyledi. Benim de senin yaşlarında bir kızım var, bisikletleri çok seviyor. Bisikleti bana ver, kızım biraz binsin. Ben de sana muhabbet kuşu getireyim\" dedi. Bunun üzerine A.M.A. da bisikletini Güldü\'ye verdi. Küçük çocuğun eve gidip, babasına olayı anlatması üzerine aile fertleri, polise haber verdi. TİKİ YAKALATTI Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bisikleti çalan adamın sağ gözünün seğirdiğini ve istemsizce omzunu oynattığını saptadı. Bu detayları öğrenen polisler, küçük çocuğa tiki olan dolandırıcıların fotoğrafını gösterdi. A.M.A. da aynı yöntemle çok sayıda dolandırıcılık yapan ve 27 sabıkası bulunan Ayhan Güldü\'yü teşhis etti. Güldü\'nün yakalanması için kent genelinde çalışma yapan ekipler, aynı olayın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi\'nde de meydana geldiğini öğrendi. Bu kez M.B.\'nin (16) yanına gelen Ayhan Güldü\'nün \"Babanın en yakın arkadaşıyım. Bisikletin çok güzelmiş. Bir kere bineyim, beğenirsem bunu iyi fiyata satarız\" dediği belirtildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelmeyerek, Güldü\'nün adresini tespit etti. Güldü, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, bisikletleri 400 liraya sattığını söylediği ve lakabının \'Titrek Ayhan\' olduğu öğrenilen Ayhan Güldü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.