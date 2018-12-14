(Görüntülü) TIR'la çarpışan lüks otomobil alev alev yandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da TIR\'la lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Olay, Tekkeköy ilçesinde saat 23.45\'te meydana geldi. Remzi Görür yönetimindeki 37 RD 018 mermer yüklü TIR, Samsun-Ordu Karayolu Gelemen mevkisindeki kavşakta aynı yönde giden Uğur Gümüş yönetimindeki 55 ABB 891 plakalı lüks otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Savrulan otomobilde bulunan Gümüş, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Samsun\'un Ordu yönü uzun süre trafiğe kapalı kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

