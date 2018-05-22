(Görüntülü) TIR'ın sileceğine dolanan yılanı görünce polisten yardım istedi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) – KARABÜK’te, seyir halindeki TIR’ın sileceğine dolanan yılanı gören sürücü şok yaşadı. Sürücünün selektör yapıp durdurduğu polis aracından inen polis yılanı silecekten alıp yol kenarına attı. Karabük’ten Ankara istikametine giden TIR’ın sileceğine dolanan 1 metre uzunluğundaki yılanı fark eden sürücü, bir süre yoluna devam etti. Daha sonra Hamzalar mevkiinde seyir halinde olan trafik polisi aracının durması için selektör yaptı. Durdurduğu aracından inen polis, zarar vermeden yılanı dolandığı silecekten eliyle alıp yol kenarındaki otluk alana attı. Polise teşekkür eden sürücü güzergahına devam etti. Trafik polisinin yılanı eliyle alması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.