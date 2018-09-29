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(Görüntülü) TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, önündeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

29 Eylül 2018 19:19

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, önündeki TIR\'a çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden Ramazan Güden yönetimindeki 04 DC 870 plakalı otomobil, önünde giden Ramazan Kayışkıran yönetimindeki 33 DBN 03 plakalı TIR’a arkadan çarptı. TIR\'ın altına giren otomobilde sıkışan sürücü Güden, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrollerde Ramazan Güden\'in yaşamını yitirdiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Güden\'in cesedi otopsi için morga gönderilirken, TIR şoförü Ramazan Kayışkıran ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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