(Görüntülü) TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR\'lar yaklaşık 7 kilometre kuyruk oluştururken, ailelerinden uzakta buruk bir Ramazan Bayramı geçiren sürücüler birbirleriyle bayramlaştı. İhracat ürünlerini TIR\'larla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Ramazan Bayramı\'nı araç kuyruğunda karşıladı. Dün gece yarısından itibaren Bulgaristan\'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar yaklaşık 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bayramı çalışarak geçirdikleri için üzgün olduklarını ifade eden sürücüler, yakınlarıyla telefonda bayramlaştı. Almanya\'ya mobilya taşıyan TIR sürücüsü Ersin Taşkan, Ramazan Bayramını ailesinden uzakta buruk geçirdiğini ifade ederek, \"Kayseri\'den yola çıktı, biz bayramlarda yolda olmaya alıştık. Kuyrukta uykusuz kalıyoruz, stres oluyoruz. Ailemle telefonla görüştük bayramlaştık. Para olmadan bayram olmuyor, ekmek parası yapacak bir şey yok. Çalışmaya devam ediyoruz. Çoğu zaman bayramları kuyrukta geçiriyoruz, bizim için standart artık bu. Kaderimiz bu çekeceğiz\" dedi. TIR sürücülerinden Osman Uzun da kuyrukta bayram geçirdiği için üzgün olduğunu kaydederek, \"Meslek icabı bayramları kuyrukta geçiriyoruz. Bu benim dördüncü bayramım yollarda. Biraz burukuz tabi. Ailemle telefonda bayramlaştım, çocuklar aradı. Bizde yollardayız işte Romanya\'ya gidiyorum\" diye konuştu. 24 SAATTE 2212 TIR İŞLEMİ YAPILDI Bulgaristan\'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de kuyruk 4 kilometreyi geçti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 580 TIR aracının girişi yapılırken, 1020 aracında çıkış işlemi yapıldı. Hamzabeyli de ise 271 araç giriş yaptı, 341 TIR aracının çıkış işlemi yapıldı.