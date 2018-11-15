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(Görüntülü) TIR, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TIR'ın özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı

15 Kasım 2018 13:53

Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, TIR\'ın özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1\'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, D-100 Karayolu Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 AZ 8305 plakalı TIR, İzmit-Gebze seferini yapan Mustafa Yüksel yönetimindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü çarpmanın etkisiyle bariyerlere girdi. Kazada, özel halk otobüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 1\'i ağır 9 kişi Gebze ve Darıca\'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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