(Görüntülü) TIR, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, TIR\'ın özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1\'i ağır 9 kişi yaralandı.



Kaza, saat 08.30 sıralarında, D-100 Karayolu Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 AZ 8305 plakalı TIR, İzmit-Gebze seferini yapan Mustafa Yüksel yönetimindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü çarpmanın etkisiyle bariyerlere girdi. Kazada, özel halk otobüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 1\'i ağır 9 kişi Gebze ve Darıca\'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

