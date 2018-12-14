(Görüntülü) TIR, mezarlığa girdi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, takla atıp yol kenarındaki mezarlığa girdi. Bazı mezarlar TIR\'ın altında kalırken, sürücü Eyüp Biltekin yaralandı.



Kaza, saat 02.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu Tatlıcak Mahallesi\'nde yaşandı. Eyüp Biltekin\'in kullandığı yem yüklü 32 KF 920 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan TIR, yol kenarındaki Tatlıcak Mezarlığı\'nın duvarını yıkıp, içeri girdi. Yem çuvalları etrafa saçılırken, bazı mezarlar TIR\'ın altında kaldı. Yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü Biltekin, sıkıştığı yerden kurtarılıp ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Biltekin\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR\'ın elektrik hattı direklerine zarar vermesi nedeniyle bölgede yaklaşık 3 saat elektrik kesintisi yaşandı.

