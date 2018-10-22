(Görüntülü) TIR devrildi, sürücü yaralandı

GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesinde, kontrolden çıkarak devrilen TIR\'ın sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 17\'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen H.K. yönetimindeki 06 DNU 63 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü H.K., ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi. Devrilerek trafiği aksatan TIR ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ - Olay yeri ve devrilen TIR - TIR\'ın çekiciyle kaldırılması - Genel ve detay görüntüler Haber Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP (DHA)