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(Görüntülü) TIR devrildi, karayolu buğday tarlasına döndü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi

29 Haziran 2018 20:10

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü Ali Yiğit (38) yaralanırken, etrafa saçılan saman balyaları nedeniyle karayolu buğday tarlasına döndü.  

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Bulgurluk Mevkii\'nde meydana geldi. Ali Yiğit  yönetimindeki 54 NY 398 plakalı saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerlere devrildi. Kazada yaralanan Yiğit, itfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yiğit, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Saman balyaların etrafa saçılması sonucu karayolu adeta buğday tarlasına döndü. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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