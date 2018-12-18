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(Görüntülü) TIR devrildi, İstanbul yolu 3 saat trafiğe kapandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi TEM otobanında bariyerlere çarpan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, devrilerek yan yattı

18 Aralık 2018 01:31

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesi TEM otobanında bariyerlere çarpan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, devrilerek yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından Çerkezköy-İstanbul otobanı 3 saatliğine kapanırken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde TEM otobanı Çerkezköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul’a giden 34 AH 97 96 plakalı otomobil bariyerlere çarparken, ardından gelen 34 FL 6056 plakalı TIR ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kazada, TIR yan yatarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Çerkezköy-İstanbul yolu yaklaşık 3 saatliğine trafiğe kapandı. İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştururken, karayolunda trafik akışı araçların kaldırılması ile normale döndü.

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