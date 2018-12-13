(Görüntülü) TIR bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan TIR\'ın bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Sandıklı\'da dün sabah saatlerinde ilçe merkezi ve köylerde başlayan kar yağışı gün boyunca aralıklarla sürdü. Akşam saatlerinde ise kar yağışı kesilirken, hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi.

Gece, Antalya- Afyonkarahisar karayolunda Mehmet Ali Başparmak Kaya\'nın kullandığı 20 VB 283 plakalı Tır, Ofis kavşağındaki köprüde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Ali Başparmak Kaya sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

Kaza sonrası yolun büyük bir bölümünü kapatan TIR\'ı kaldırma çalışmaları esnasında ulaşım zaman zaman dururken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Geçe geç saatte kaza yapan Tır\'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Karayolları ekibi de kaza sonrası buzlanma nedeniyle yolda tuzlama çalışması yaptı.

Buzlanmaya bağlı olarak Afyonkarahisar- Antalya karayolunda çok sayıda maddi hasarlı kazanın meydana geldiği belirtildi.