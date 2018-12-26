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(Görüntülü) Tipiye yakalanan 5 avcı, bakım evine sığındı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 21 köy yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

26 Aralık 2018 19:39

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde 21 köy yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ilıcalar beldesinden balık avlamak için dün akşam yola çıkan 5 kişi ise tipiye yakalanınca Erzurum\'un Çat ilçesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü\'ne ait bakım evine sığındı. Karlıova\'da dün akşam başlayan kar yağışı, etkisini tipiyle sürdürüyor. İlçeye bağlı 21 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışması sürüyor. Ilıcalar beldesinden dün akşam balık avlamak için yola çıkan Çerkez Varolgüneş, Mutalip Salcan, Sait Günerigök, Mahmut Gül ve Yüksel Gündüzalp ise tipiye yakalandı. Avcılardan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Avcıların bulunması için çalışma yapan jandarma, 5 kişinin cep telefon sinyallerinin Erzurum\'un Çat ilçesi sınırlarından geldiği tespit edildi. Yerleri tespit edilen 5 kişinin tipiye yakalanmaları sonucu Çat ilçesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü\'ne ait bakım evine sığındıkları belirlendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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