T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Tipi nedeniyle Sertavul Geçidi'nde zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- AKDENİZ'i İç Anadolu'ya bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde tipi ve buzlanma nedeniyle araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor

07 Aralık 2018 14:30

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- AKDENİZ\'i İç Anadolu\'ya bağlayan Mersin\'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi\'nde tipi ve buzlanma nedeniyle araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor. Mersin\'in Mut ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yayladaki mahallesi Dağpazarı\'nda kar kalınlığı yaklaşık 5 santimi buldu. Yüksek kesimlerde yoğun kar görülürken, yağış Sertavul Geçidi\'nde aralıklarla tipiye dönüştü, buzlanma görüldü. Bölgede denetim ve önlemlerini artıran trafik ekipleri, Sertavul Geçidi\'nden araçların zincirsiz geçişine izni vermedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SÖZERİMUT Mersin DHA AKDENİZAnadoluMersin MutSertavul GeçidiDağpazarıYüksekBölgede
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24