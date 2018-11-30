(Görüntülü) TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2019\'da 200 milyar dolarlık ihracatı hedeflediklerini belirterek, \"Önemli pazarlarda artık ihracat ailesine her ay bin 500 civarında ihracatçı katılıyor, Şu anda ihracat ailemiz 72 bin 500 kişi. 2019 yılında da ihracata olan talebin devam etmesiyle birlikte, 80 binin üzerindeki ihracatçıyla, bu 200 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürümek en büyük beklentimiz\" diye konuştu.



TİM Başkanı İsmail Gülle, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası\'nın Kasım ayı meclis toplantısına katılarak meclis üyeleri ile bir araya geldi. Gülle, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.



\'TEKSTİL VE HAZIR GİYİM OTOMOBİLDEN SONRA 2\'İNCİ İHRACAT KALEMİ\'



Gülle burada yaptığı açıklamada, tekstil ve hazır giyimin otomotivden sonra ikinci ihracatçı olmaya devam ettiğini belirterek, \"Şu anda tekstil ve hazır giyim sektörü ikisi birlikte, otomotivden sonra ikinci büyük ihracatçı olmaya devam ediyorlar. Başarılı bir şekilde de ihracatlarını sürdürüyorlar. İhracat kalemlerinin altında da teknik tekstillerin ön planda ve gelişmelerine daha fazla olduğunu, diğer sektörlerin altında da artışların olduğunu görüyoruz. 2018 hemen hemen bütün sektörlerin artış gösterdiği bir yıl oldu. Bu artışı, tekstil ve hazır giyim sektörünün de devam ettirmesini mutlulukla karşılıyoruz\" dedi.



Tekstil sektörünün 2019 yılında en büyük hedefinin 200 milyar dolar olduğunu ifade eden Gülle şunları söyledi:



\"2018 yılında tekstil sektörü performansı ihracat altında, artış gösteriyor. Buna rağmen bir artış göstermesi de son derece olumlu. 2019\'da inşallah hedef 200 milyar dolarlık ihracat. 200 milyar dolarlık ihracatın altında da bütün sektörlerimizden daha fazla performans bekliyoruz. Bu kur ile gelen ve avantajlı bir şekilde sağlanan dengenin ihracatçı lehine devam ederek bunu desteklemesini bekliyoruz. Önemli pazarlarda artık ihracat ailesini her ay bin 500 civarında ihracatçı katılıyor. Bu ihracatçılarla birlikte ihracatımızın da artmasını doğal olarak bekliyoruz. Bizim şu anda ihracat ailemiz 72 bin 500 kişi. Önümüzdeki 2019 yılında da ihracata olan talebin devam etmesiyle birlikte, 80 binin üzerindeki ihracatçıyla, bu 200 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürümek en büyük beklentimiz.



\'İHRACATTA KADINLARIN PAYI GİTTİKÇE ARTIYOR\'



Bu yolda çalışıyoruz ve bu yolda da taleplerin olduğunu görmekte bizleri son derece mutlu ediyor. İnanıyorum ki bu istek, talep ve insanların, fabrikaların, firmaların, daha fazla ihracata yönelmesi gençlerin ve girişimcilerin yeni projelerle ihracata yönelmesi, kadın istihdamının kadın girişimcilerin ve kadın ihracatçıların da sayısının artması, bizleri bu konuda çok mutlu ediyor. İhracatın içerisinde kadınların payı gittikçe artıyor. Türkiye\'nin ihracatına kadın elinin değmesi de ihracatı daha anlamlı ve geleceğe mutlu bakacak şekilde geliştiriyor.\"



