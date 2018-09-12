(Görüntülü) THY'nin yeni kabin üniformaları tanıtıldı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları\'nın (THY), İtalyan Ettore Bilotto tarafından tasarlanan yeni kabin üniformaları 29 Ekim 2019 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı \'nda kullanılacak. THY\'nin Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaları, Milano merkezli modacı Ettore Bilotto tarafından tasarlandı. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği den yapılan açıklamada \"İstanbul Boğazı\'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen “FLOW/ AKIŞ\" deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı\'nın kesişme noktası olan İstanbul\'un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor\" denildi. Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan yeni kabin üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hâkim. Bu projeye ait bir diğer önemli detay ise; bütünsel bir marka deneyimi yaşatmak adına kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarının tek bir tasarım altında hayat bulması oldu. BİZR HEYECAN VERİYOR Yeni üniformalar ile ilgili bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Türk Hava Yolları olarak, zarif tasarımlar ile kullanımdaki pratik detayları ustaca birleştiren önemli ve başarılı isimlerle iş birliği yapmak bize büyük heyecan veriyor. Türk tasarım ve kültürünün geleneksel öğelerini muhafaza eden yeni üniformalarımız, markamız gibi kusursuz ve profesyonel bir duruşa sahip. Hep vadettiğimiz gibi, yeni evimiz İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışı ile birlikte bizimle seyahati deneyimleyen tüm misafirlerimize geleneksel yapıtaşlarımızı en modern hali ile sunuyor olacağız\" dedi. İSTANBUL BİZE İLHAM VERDİ Yeni kabin üniformalarının tasarımcısı Ettore Bilotto ise şunları söyledi: “Türk Hava Yolları için tasarımlarımı oluşturmaya başladığımda aklıma ilk gelen ve bana ilham veren şey İstanbul\'du. Bu şehir, yüzyıllar boyunca sanata ve medeniyete ev sahipliği yapmış, pek çok kültürün ortak mirası diyebileceğimiz eşine az rastlanır bir zenginliği barındırıyor. Özel ilgim olan Türk Çinileri ve hat sanatının izlerini özellikle fular ve kravatlarda hissettirmek istedim\" dedi. Farklı iklimlerde gerçekleştirilen uzun menzilli uçuşlarda testlerden geçirilen koleksiyonunun fotoğraf çekimleri ise dünyaca ünlü İngiliz fotoğraf sanatçısı Miles Aldridge tarafından İstanbul\'un önemli noktalarında gerçekleştirildi.