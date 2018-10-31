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(Görüntülü) THY Genel Müdürü Ekşi: 1 Ocak itibariyle tam kapasite İstanbul Havalimanı'ndayız

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle tam kapasite İstanbul Havalimanı'ndan hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı

31 Ekim 2018 13:17

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle tam kapasite İstanbul Havalimanı\'ndan hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı. THY\'nin Boeing 777 tipi uçağıyla gerçekleştirilecek İstanbul-Ankara seferinde yer alan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yolculuk öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün yapacakları ilk seferle tarihi bir ana tanıklık yapacaklarını ifade eden Ekşi, “Hakikaten Türk milletine gurur veren bir proje. Havacılık kuralları gereği 30 Ekim\'de burası güvenlik taramasına tabi tutuldu. Bugün de ilk seferimize başlıyoruz. Bugün 11.10\'da Ankara\'ya seferimiz olacak daha sonra 17.30\'da Lefkoşa\'ya ikinci seferimiz olacak ve bugünü böyle tamamlayacağız. Yarından itibaren Ankara, Antalya, İzmir birer sefer ve Lefkoşa\'ya bir sefer yapacağız. 8 Kasım\'dan itibaren ise Bakü seferlerimizi de ilave edeceğiz. Dolayısıyla günde 5 seferle iki ay boyunca deneme uçuşlarımız devam edecek. Buradaki esas amacımız en küçük eksiğimiz olmadan, yolcularımızı mağdur etmeden Atatürk Havalimanı\'ndaki bütün operasyonumuzu 1 Ocak itibariyle buraya taşımayı düşünüyoruz\" dedi.

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