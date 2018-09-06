(Görüntülü) TGF Yerel Yıldızlar Şampiyonası 2. ayak müsabakaları sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)







TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından geleceğin yıldız golfçülerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Şampiyonası 2. ayak müsabakaları sona erdi.



Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü\'nde gerçekleştirilen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Şampiyonası 2. ayak müsabakalarında National BGK, Sueno Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Bel-ka Golf Kulübü, National AGGA, Cornelia Golf Kulübü, Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Serik BGA, Kemer GK, Klassis, İgk, İGGA ve Samsun Golf Kulübü\'nden sporcularla ferdi lisanslı yıldızların da aralarında bulunduğu toplam 48\'i erkek 84 sporcu; miniklerde ise 44\'ü erkek 76 sporcu yarıştı.



Bir gün süren yarışmaların yıldız erkekler gross kategorisinde Kemer Golf Kulübü\'nden Berk Özyiğit 154 gross skorla birinci oldu. National Agga Golf Kulübü\'nden Ertuğrul Gözegü 160 gross skorla ikinci, İGGA Golf Kulübü\'nden Berkay Ayyıldız ise 162 gross skorla üçüncülüğü elde etti.



Yıldız kızlarda İGGA\'dan Ilgın Zeynep Demirci 153 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü\'nden Zeynep Ergelmiş 157 gross skorla ikinci, National BGK\'den Ayşe Demir 158 gross skorla üçüncü oldu.



Yıldız erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü\'nden Berk Özyiğit birinci, İGGA\'dan Berkay Ayyıldız ikinci, National BGK\'den Hasan Şekeroğlu ise üçüncü sırada yer aldı.



Erkekler B kategorisinde Serik BGA\'dan Ata Özcan Ordulu birinci olurken, İzmir Golf Kulübü\'nden Can Bartu Anlaş ikinciliği, Samsun Golf Kulübü\'nden Dara Muhammed Saf da üçüncülüğü elde etti.



Yıldız kızlar A kategorisinde İGGA\'dan Irmak Koyuncu birinci, takım arkadaşları Hazal Asya Şahin ikinci, Ilgın Zeynep Demirci üçüncü oldu.



Yıldız kızlar B kategorisinde Bodrum GK\'den Duru Narin birinci, Samsun Golf Kulübü\'nden Nazlı Önder ikinci, Kemer Golf Kulübü\'nden Defne Akçakayalıoğlu üçüncü sırayı aldı.



Minik erkekler kategorisinde ferdi sporcu Arda Gülveren birinci, Kemer Golf Kulübü\'nden Tunç Aslan ikinci, Ankara Golf Kulübü\'nden Semih Engez üçüncü oldu. Yıldız kızlarda İGK\'den Yasemin Tatar birinci oldu. National BGK\'den Bahriye Akıncı ikinciliği, Samsun Golf Kulübü\'nden Deniz İpek Aytekin ise üçüncülüğü elde etti.



Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri TGF Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, TGF İdari Direktörü Özgür Hacıbektaşoğlu ve Gloria Golf Kulübü Direktörü David Clore tarafından verildi.