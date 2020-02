(Görüntülü) TFF Olağan Genel Kurulu yapıldı

TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu oy birliğiyle ibra edildi Demirören: \"Birlik beraberlik içinde her engeli aşarız. Birlik beraberlik içinde her şeyi başarırız\" Ercan ATA - ANKARA / DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sona erdi. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Federasyonun 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemi tahmini bütçesi 705 milyon 387 bin 371 lira olarak kabul edildi. TFF Yönetim Kuruluna gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise, kapanış ve teşekkür konuşmasında şunları söyledi: \"Tekrar bizlere gösterdiğiniz teveccüh ve destek için sizlere teşekkür ediyorum. 2018-2019 sezonunun tüm kulüplerimize, Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerden tek ricam var: Türk futbolu bir tane... Birlik beraberlik içinde her engeli aşarız. Birlik beraberlik içinde her şeyi başarırız. Birbirimize saygı duyarak hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız yol yok. Ben kulüplerin, yöneticilerin, başkanların, hocaların, futbolcuların gösterdikleri saygıyı artırarak daha fazla göstermesini temenni ediyor, Sayın Bakanım başta olmak üzere katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.\"