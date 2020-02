(Görüntülü) TFF Başkanı Demirören: "Futbol ailesinde güven sorunu var" (2)

\"UEFA EURO 2024\'ü hak ettik\" \"100. Yıl hedefleri koymalıyız\" \"Dizayn, operasyon Türk futbol literatüründen çıkmalı\" \"Futbolun gıdası Fair Play\'dir\" Ercan ATA - ANKARA / DHA Ankara\'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı. JW Marriott Hotel\'de yapılan genel kurulda, 294 delegeden 185\'inin imzasıyla çoğunluk sağlandı. Toplantının açılışının ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturuldu ve Divan Başkanlığı\'na Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan seçildi. DEMİRÖREN: \"FUTBOL AİLESİNDE GÜVEN SORUNU VAR\" TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Olağan Genel Kurul\'da bir konuşma yaptı. Demirören yaptığı konuşmada şunları söyledi; \"Göreve geldiğimiz 2012 yılından bu yana bütün kulüplerimize eşit mesafede duran, her türlü desteği veren, UEFA\'da tüm takımlarımızın haklarını arayan bir federasyon olarak sizlerin desteği ve güveniyle bir yılı daha tamamlamanın heyecanını yaşıyoruz. Hep birlikte bir sezonu daha bitirdik. Kimimiz sevindik, kimimiz üzüldük. Fair Play ruhunu yücelten tüm kulüplerimizi kutluyor, şampiyon takımlarımızı tebrik ediyorum. Liglerden düşme talihsizliği yaşayan kulüplerimizin üzüntülerine ortak oluyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Acısıyla tatlısıyla geride kalan sezon hepimizde önemli izler bıraktı. 40 yılda bir görülecek, keyifli bir sezon yaşadık. Rekabetin, heyecanın son haftaya dek sürmesi ligimize ayrı bir renk getirdi. Federasyonumuz tüm kurulları ile adaletli bir sezon için maksimum gayreti gösterdi. Kurullarımıza daima güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz. \"FUTBOL AİLESİNDE GÜVEN SORUNU VAR\" Ama üzülerek de söylemek zorundayız ki, hiç hak etmediğimiz eleştiriler aldık. En büyük sorunumuz da her sezon olduğu gibi yine hakemlerin niyetini, kurullarımızın aldığı her kararı sorgulamak oldu... Eleştiriye açığız, hata varsa düzeltiriz ancak komplo teorilerine kapımız kapalı. Sezon boyunca görüldü ki futbol iklimimiz sert, büyük bir güven sorunu yaşıyoruz. Bu durum federasyonumuzla ilgili değil, aslında futbol ailesi birbirine karşı güven sorunu yaşıyor. Oysa çok önemli bir süreç yaşayacağız. Hem ülkemizin hem futbolumuzun bu dönemde omuz omuza vermeye ihtiyacı var. Özellikle EURO 2024\'ü ülkemize almak için kenetlenmemiz şart. Bildiğiniz üzere bir yıl içinde 2019 UEFA Süper Kupa\'dan sonra 2020 Şampiyonlar Ligi finalini de aldık. Herkesin rüyasında olan bu finaller gösterdi ki, Türkiye UEFA\'nın çok önemli bir organizasyon partneri... İki Avrupa finaline, iki yıl içinde ev sahipliği yapmak dünyada kaç federasyona nasip olabilir? Bu başarı federasyonumuz için, ülkemiz için büyük onur ve gurur. Türkiye\'ye güvenin çok açık bir göstergesi... UEFA EURO 2024\'Ü HAK ETTİK İnanıyorum ki, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ile tarihi bir adım atacağız. Tek hedefimiz Cumhuriyetimizin 101. yılını EURO 2024 ile taçlandırmak. Bu yolda çok emek verdik, 2024\'ü hak ettik. Bir yıllık süreçte çok önemli çalışmalar yaptık. UEFA\'ya güçlü bir dosya sunduk. Devletimizin verdiği garantiler, 92 bin kişilik yeni Olimpiyat Stadımız, Ankara\'da inşa edilecek yeni futbol mabedi, 2024 hatıra ormanı, ulaşım imkânlarımız bize finalleri getirecek. Hükümetimizin inşa ettiği genç stadyumlar, bize büyük güç veriyor. Avrupa futboluna yeni heyecan katacağız. Buna ülkece hazırız. Gerek halkımız, gerek ligimizde oynayan yabancı oyuncularımız, gerek Avrupalı dostlarımız, 2024\'ün Türkiye\'ye verilmesini gönülden destekliyor. UEFA, ülkemizin futbol aşkına, organizasyon gücüne güveniyor. 4 saatlik bir uçuşla bir milyardan fazla insanın rahatça ulaşabileceği bir coğrafi ayrıcalığa sahibiz. Avrupa\'nın en iyi milli takımlarını Afrika ve Asya ile buluşturmak istiyoruz. Biz 1 oyla ev sahipliğini kaybettiğimizde bile muazzam bir Avrupa futbol şampiyonası düzenleme idealimizden asla vazgeçmedik. Şimdi de Avrupa futbolu için en iyi turnuvayı düzenleme sözü veriyoruz. Verdiğimiz bu sözü de tutarız. Bu sözü Avrupa futbolunun gelişimi için veriyoruz. Bu sözü yaş ortalaması 28.7 olan halkımıza, gelecek nesillere ilham kaynağı sunmak için veriyoruz. İnanıyoruz ki şimdi sıra bizde. Futbol tutkumuzu bütün Avrupa ile paylaşmak istiyoruz. Elit stadyumlarıyla Türk futbolu artık Avrupa Futbol Şampiyonası ile taçlanmalı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyelerine buradan saygılarımı sunuyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi UEFA\'da başarıyla temsil eden başta Sayın Servet Yardımcı ve UEFA kurullarında yer alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu başarıları kutlamayı ümit ediyor, sizlerin değerli desteklerinizi bekliyoruz. \"100. YIL HEDEFLERİ KOYMALIYIZ\" Değerli genel kurul üyeleri; Türk futbolunda herkes önüne 100. yıl hedefi koymalı. 5 yıllık planlamalarla, Cumhuriyetimizin 100. yılında borçsuz Türk futbolu, turnuvaların gediklisi milli takım, Avrupa\'da çeyrek finaller, yarı finaller, finaller oynayan takımlar kurmalıyız. Yayın geliri 1 milyar doları aşan, tribünleri hınca hınç dolan, futbolu çocuğuyla kadınıyla festivale dönüştüren istikrarlı bir futbol ortamı sağlamalıyız. Biz federasyon olarak mali anlamda 95 yıllık tarihimizin en güçlü dönemini yaşıyoruz. 5 yılda hedefimiz 15 olan sponsor sayımızı 25\'lere çıkartmak. 700 milyonu aşan gelirimizi 1.5 milyar liraya yükseltmek. Eğitimci, antrenör, futbolcu, tesis, altyapı gücümüze güç katmak. Siz kulüplerimizin de yeni düzenlemelerle hızla düzlüğe çıkacağına inanıyorum. Belki kulüp borçları 7-8 milyarları buldu ama bugün şampiyon olan takımımızın yıllık geliri 700 milyonu, ligden düşen bir takımımızın geliri 100 milyonu aşıyor. Bu gelirleri katlamak ise sadece ve sadece marka değerini yükseltmekle mümkün. Oysa biz futbol ailesi kendimizi adeta aşağı çekiyoruz. Maçların ardından sıcağı sıcağına yaptığınız açıklamalar, kulüplerinizi korumak adına eylemleriniz, taraftarlarınızı belki mutlu ediyor ama futbola zarar veriyor. Her açıklama, her söz, her girişim 700 milyon euroyu bulan ve daha da büyümeye hazır futbol ekonomimizi yaralıyor. \"DİZAYN, OPERASYON TÜRK FUTBOL LİTERATÜRÜNDEN ÇIKMALI\" Öncelikle Türk futboluna sahip çıkmamız lazım. Çünkü futbol artık bir endüstri, bu da bizim ürünümüz. Siz yöneticilerimize, hocalarımıza, futbolcularımıza yıllardır olduğu gibi, şu çağrılarda bulunmak istiyorum: Lütfen artık dizayn, operasyon, kaos, art niyet, organizasyon kelimelerini Türk futbol literatüründen çıkartalım. Unutmayalım... Futbolun gıdası Fair Play\'dir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın belirttiği gibi, \"Fair Play lafta kalmasın.\" Ahlaklı spor, temiz tribün, sadık taraftar, sağduyulu yönetici sloganımız olsun. Centilmenlik ilkemiz, adalet isterken adil olmak ölçümüz, rakibe saygı rehberimiz olsun. Saygı ve değerler kaybedilirse kaos bitmez. Bizim federasyon olarak gayemiz tek... Türk futbolunda huzur ve barış ortamını sağlamak. \"BİZ SESSİZ BİR DEVRİME İMZA ATIYORUZ\" Değerli genel kurul üyeleri; Biz sessiz bir devrime imza atıyoruz. Naklen yayın gelirlerinde ulaşılan göz kamaştırıcı nokta ve profesyonel hakemlik derken şimdi de video asistan hakem sistemi ile önemli bir adım atıyoruz. Gönül ister ki futbolumuzda suni kaos ortamını ve güven sorununu, yeni sezonda sizlerin isteği ve tam desteğiyle uygulanacak VAR sistemi çözsün. Bu konuda çalışmalarımızda sona geldik. Spor Toto 1. Lig Play-Off finallerinde VAR sistemini uyguladık ve yeni sezona hazırız. Eminim VAR\'ın en büyük koruyucuları sizler olacaksınız... Ancak devre arası MHK seminerinde ifade ettim: VAR kapsamındaki 4 pozisyonu 14 pozisyona çıkartır, sahanın her yerinde olan pozisyonları tartışmaya açarsak VAR\'ı doğmadan öldürürüz. Bu yine kaosu, çözümsüzlüğü doğurur ki, bu Türk futboluna zarar verir. Sevgili genel kurul üyeleri; Buradan yeni dönemde yeni projelerimizin hizmete geçeceğinin müjdesini vermek istiyorum. Riva Avrupa futbol merkezi oldu. Her sene onlarca FIFA, UEFA ve ülke federasyonlarından ziyaretler oluyor. FIFA, Futbol Zirvesi\'ni İstanbul\'da düzenledi. Sadece son bir yılda başta FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA yöneticileri, İrlanda, Hollanda, İsveç, Katar, Fas, İran, ABD, Meksika, Kanada federasyon başkan, temsilci ve heyetlerini ağırladık. Tesislerimizle ilgili mükemmel geri dönüşler aldık. Biliyorsunuz, futbol vadimiz daha da büyüyor. İkinci tesisimizi bir yıl içinde tamamlayacağız. Gelecek yıllarda eşsiz güzellikteki yeni yuvamızda 700 kişilik salonlarımızda organizasyonlar yapacağız. Bütün Avrupa\'yı ağırlayacağımız yeni merkezimiz, Euro 2024 hazırlıklarımızın da kalbi olacak. İddialı şekilde söylemek isterim ki, federasyonumuzu dünyanın cazibe merkezi haline getirdik. İnanıyorum, Türk futbolu bu gücünün yanına istikrarlı milli takımları, ekonomik sorunlarını çözmüş kulüpleri, Dünya Kupası finallerine göndereceği daha fazla Cüneyt Çakır\'ları ile dünyada daha fazla söz sahibi olacak... YENİ SEZONLARDA GÜZELLİKLERİ \"BİRLİKTE PAYLAŞALIM\" Sevgili delegeler; Son olarak bir kez daha şunu hatırlatmak isterim. Biz bu hedeflerimizin hepsini başarırız. Yeter ki biz futbol ailesi olarak bu salonda gösterdiğimiz birlik ve beraberliği statlarımızda da gösterelim. Futbol ortak dildir. Euro 2024 sloganımızda da çağrı yaptığımız gibi, gelin yeni sezonlarda güzel futbolu \"birlikte paylaşalım\" . Huzur içinde yaşadığımız ramazan ayının sizlere, kurumlarınıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bana ve yol arkadaşlarıma duyduğunuz güven için bir kez daha sizlere teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.\"