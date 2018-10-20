(Görüntülü) Tezgâhını WhatsApp'ta açıyor, balık satışı yapıyor

Aleyna KESKİN Emre KOLTUK TRABZON-DHA KARADENİZ\'de, av yasağının sona ermesiyle denizlere açılan balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz\'de palamut bolluğu yaşanırken, tezgâhında beklediği satışı yakalayamayan Trabzonlu balıkçı Ercan Saraç ise, sıra dışı bir uygulama başlattı, telefonunda yer alan sanal mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp üzerinden balık satışına başladı. Balıkçı tezgâhını WhatsApp\'a taşıyan Saraç, bu yöntemle 200 kişinin yer aldığı grubundan balık fotoğrafı ve videosu paylaşıp müşterilerine satış yapıyor. Uygulamanın çok beğenildiğini belirten Saraç, \'Balık satışında yaşanan durgunluk ve insanlar oturdukları yerden evlerine yemek sipariş etmeleri üzerine bende tezgâhımı WhatsApp\'a taşımaya karar verdim dedi. Karadeniz\'de, geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu\'na çeviren balıkçılar, 1 Eylül\'de \'Vira Bismillah\' diyerek başladıkları yeni sezondaki palamut avından hayli memnun. Denizde geçen yıla oranla daha verimli av sezonu yaşanıp bol mikarda palamut avlanırken, bazı balıkçılar ise bu verimin satışlara yansımadığından yakınıyor. Trabzon\'daki balıkçı halindeki tezgâhında beklediği satışı yakalayamayan balıkçı Ercan Saraç, iyi gitmediğini öne sürdüğü satışlarının düzelmesi için sıra dışı bir uygulama başlattı. Cep telefonunda yer alan sanal mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp\'tan \'Balıkçı\' adıyla grup kuran Saraç, buradan 200 kişinin yer aldığı özel müşterilerine balık satışına başladı. Balıkçı tezgâhını teknolojinin nimetlerinden faydalanıp WhatsApp\'a taşıyan Saraç, bu yönteminin yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanarak, balık fotoğrafı ve videosu paylaşıp satış yapıyor. İlginç, uygulamayı birçok sosyal medya kullanıcısı da yakından takip ederek, balık haline gitmeden balık siparişi verebiliyor. \'TEZGÂHI WHATSAPP\'TA AÇIYORUZ\' Balıkçı Ercan Saraç, balıkları, tezgâha koymadan fotoğraf ve fiyatlarını paylaştığı gruptan sattığını söyledi. Uygulamanın çok beğenildiğini ve tezgahı WhatsApp?a açtığını anlatan Saraç, ?Günlük balık çeşitlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunabilmek için WhatsApp grubumuzda balıklarımızı paylaşıyoruz. Balık ihtiyacı olan müşterilerimiz bize WhatsApp üzerinden yazarak ya da arayarak siparişlerini veriyorlar. Biz de balıkları hazırlıyoruz, akşamüzeri müşterilerimiz eve giderken uğrayıp balıklarını alıyor. Grupta olmayıp telefon üzerinden sipariş veren müşterimiz de var. Bu benim yeni yaptığım bir uygulama. Bu uygulamayı daha da geliştirmek istiyorum. İnsanlar iş yerlerinden ya da evlerinden balık tezgâhına ne balığı var diye bakmaya üşeniyordu. Baktık ki herkes oturduğu yerden yemek siparişi veriyor, biz de oturduğu yerden balık hizmeti vermeye başladık. Şimdi kurduğum 200 kişilik guruptan balıkları tezgâha koymadan satıyorum. Artık tezgâhı WhatsApp\'ta açıyoruz. Bazen tezgâha balıkları koymadan WhatsApp üzerinden hepsini satabiliyoruz. Müşterilerimiz de bu uygulamadan çok memnun. Hatta müşterilerim de sürekli şu numarayı da gruba ekle diye bana mesaj atıyorlar dedi. MÜŞTERİLER MEMNUN WhatsApp gurubundan seçtiği balıkları hazırlatıp almaya gelen müşteri Bayram Güngör de, Sabahları gruptan bakıyoruz bugün ne balığı var diye. Beğendiğimiz balığı seçiyoruz. Ercan ağabeyimiz balığı yıkayıp temizleyip hazır hale getiriyor. Biz de akşam eve giderken uğrayıp balıklarımızı alıyoruz. Çok güzel bir uygulama. Balık var mı diye balıkçıya gitmeye gerek kalmıyor. Hangi balıkların tezgâhta olduğunu oturduğumuz yerden görüyoruz diye konuştu. \'NE ARZU EDERSEK ALIYORUZ\' Uygulamadan memnun olduklarını kaydeden müşteri Sezgin Demirci ise Arkadaşımız balığın durumunu, ne balığı olduğunu bize sabahları bu grup üzerinden bildiriyor. Biz de tercih hakkımızı kullanıyoruz. Ne arzu edersek hazırlandıktan sonra gelip alıyoruz ifadesinde bulundu.