(Görüntülü) Teyzesinin 5'nci kattan attığı Zümra sağlığına kavuştu

KIRIKKALE?de, zihinsel engelli teyzesi Sedanur E.?nin (20) evlerinin 5?nci kat balkonundan attığı 2 yaşındaki Zümra Işık, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ndeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak evine döndü.

Zihinsel engelli teyzesi Sedanur E. (20) tarafından Selimözer Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi\'ndeki apartmanın 5. katındaki evlerinin balkonundan atması sonucu beton zemine düşerek ağır yaralanan Zümra Işık, 17 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir süre önce eşinden ayrılan Sema Eldemir, Zümra?nın sağlığına kavuşarak evine dönmesinden dolayı mutluluğunu kelimelerle anlatamayacağını ifade etti. Zümra?nın evine tekrar gelmesiyle sevince boğulduklarını belirten anne Sema Eldemir, çok zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Eldemir, ?Allah?a şükür hafif hasarlar dışında bir sıkıntısı yok. Ufak tefek yaraları var onun için tedavisi devam ediyor. Yavrum düştüğünde ilk olarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdük. Çok iyi ilgilendiler. Orada nefes alamıyordu, nefes almasını kolaylaştırdılar. Kaburga kemiği kırıktı, akciğer, karaciğeri ve dalağı zedelenmişti. Tüp falan taktılar. Bu sayede iç kanamayı dışa attılar. Hem de nefes almasını kolaylaştırdılar. Ankara\'daki hastanede de çok iyi ilgilendiler. Çok şükür kızım sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Yavruma bir şey olsaydı dayanamazdım. Buna çok şükür dedi.

Anneanne Saadet Eldemir?de, ?Çok zor bir süreç yaşadık. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Evimize getirdik. Çok mutluyuz Zümra artık oyuncaklarıyla oynuyor ve koşup geziyor. Evimize tekrar neşe saçıldı.

Bu arada 2 yaşındaki yeğenini balkondan attığı iddiasıyla gözaltına alınan teyze Sedanur E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ardından tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi?ne gönderilmişti.