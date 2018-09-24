(Görüntülü) Terör örgütü DEAŞ'ın Adana emiri yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ\'ın sözde Adana emiri olan Eyüp Baksi (47), kurulan özel ekip tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'ın sözde Adana emiri Eyüp Baksi\'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Özel ekip kurularak 5 ay boyunca aranan Baksi\'nin çok iyi gizlendiği ortaya çıktı. Yakalanmamak için sürekli ev değişteren Baksi\'nin ana caddeleri kullanmadığı, sürekli aynı güzergahlardan geçmediği ve ara sokakları kullandığı öğrenildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Baksi\'nin, ders ve toplantılar düzenlediği, bu seminerlerde ise terör örgütü üyelerine, \"Demokrasiye inanmayın, çocuklarınızı okula göndermeyin. Devletin görevli imamının arkasında namaz kılmayın\" dediği saptandı. TELEFON KULLANMIYOR Ekipler yaptıkları araştırmada Baksi\'nin hiç bir şekilde cep telefonu kullanmadığını, örgütten gelen talimatları ise kuryeler tarafından ilettiğini de ortaya çıkardı. Yakalanıp itirafçı olan örgüt üyelerini tehdit eden Baksi\'nin örgütün en tepe isimlerinden biri olduğuda anlaşıldı. Baksi\'nin yakalanmasının ardından DAEŞ terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi. Yapılan sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Baksi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.