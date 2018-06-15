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(Görüntülü) Terör operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) DOĞU ve Güneydoğu Bölgelerinde 2015 tarihinde sözde 'öz yönetim' ilan ederek iş makineleri ile hendek kazdığı belirtilen 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

15 Haziran 2018 17:55

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) DOĞU ve Güneydoğu Bölgelerinde 2015 tarihinde sözde \'öz yönetim\' ilan ederek iş makineleri ile hendek kazdığı belirtilen 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması DGH\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüphelinin yakalanması için 6 Haziran\'da 6 ilçede 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 13\'ü \'terör örgütü üyeliğinden\' tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi. Diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Tutuklanan şüphelilerin sözde \'öz yönetim\' gerekçesi ile bölgede bir çok il ve ilçede hendek kazıp polis ve askerle çatıştıkları, kazdıkları çukurlara bomba tuzaklayıp saldırı tasarladıkları ve İstanbul\'a da yasa dışı eylem ve faaliyette bulunmak üzere gönderildikleri ileri sürülüyor.

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